Suspenden ingreso a la licenciatura de Políticas Públicas 2022 en CIDE Región Centro

Más de una treintena de profesores, entre los que están Jean Meyer, Alejandro Madrazo Lajous -quien fuera destituido de la dirección de CIDE Centro-, Catherine Andrews, Catalina Pérez Correa, José Roldán Xopa, Daniel Zizumbo Colunga y Lorena Ruano, han puesto a circular una carta dirigida al director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), doctor José Antonio Romero Tellaeche en la que expresan su inconformidad por la decisión que ha tomado “de suspender el ingreso de la generación 2022 de la Licenciatura en Políticas Públicas que se oferta en nuestra sede Región Centro y el proceso mismo de toma de decisión”.

En la carta fechada el día de ayer, 8 de mayo, en Aguascalientes, Aguascalientes, donde tiene su sede el CIDE Región Centro, y que también la dirigen al doctor Jordy Michelli Thirión, secretario Académico del CIDE y al doctor Gabriel Purón, director de la Sede Región Centro, los profesores señalan, “Nos parece altamente perjudicial la falta de transparencia y comunicación de las autoridades en este proceso frente al claustro docente y alumnado de la sede. Esta decisión nos afecta profundamente y lamentamos la falta de interés en conocer nuestra opinión o siquiera informarnos de ella”.

Los profesores, entre los que también están Edgar Guerra, Angélica Ospina Escobar, Carlos Heredia, Elizabeth Pérez Chiqués, Fernando Alarid Escudero, Guillermo Cejudo, Gustavo Fondevila y Jaime Sainz Santamaría, entre otros, señalan que el claustro de profesores debe ser partícipe para ver cuáles las afectaciones que se están generando y entender la ruta hacia la cual se está moviendo el CIDE y la Sede. “No participar a los profesores de ello, es un mensaje de indiferencia y arbitrariedad que no aporta al buen estado o trabajo de quienes aquí laboramos. Además, deben respetarse las normatividades internas del CIDE. No es facultad del director de la sede ni de la coordinadora de docencia o del secretario académico suspender programas académicos o modificarlos como se hizo.”

Luego de afirmar que según el Reglamento de Docencia del CIDE, esta decisión compete a la Junta de Profesores del programa, al ser este el órgano colegiado responsable de velar por el adecuado funcionamiento del programa, hacen un exhorto a las autoridades a informar, de manera oficial, la decisión tomada en relación con la incorporación o no de la generación 2022 de la Licenciatura en Políticas Públicas.

“Asimismo, a que den a conocer de manera pública las razones por las cuales decidieron no someter esta decisión a la junta de profesores, a que se le ofrezca una disculpa al coordinador de la licenciatura y a que se convoque de manera inmediata a una reunión del claustro para discutir en pleno las implicaciones de esta decisión”, afirman en la carta.

Pero además puntualizan que esta decisión afecta no sólo a las y los aspirantes de nuevo ingreso del programa, sino que tiene repercusiones en la experiencia universitaria de las y los estudiantes actualmente inscritos. Y que en cuanto al claustro docente, “esta decisión afectará no sólo nuestros incentivos económicos (reduciendo aún más nuestros salarios), sino nuestros procesos de evaluación interna y ante el Sistema Nacional de Investigadores, al no tener docencia (o tener menos posibilidades de ello) o tesis dirigidas (algo importante en las evaluaciones del SNI).”

Comunidad estudiantil se suma al cuestionamiento

La Asamblea Estudiantil CIDE, también a través de una carta fechada este lunes, cuestiona la decisión de la Dirección General impuesta del CIDE de suspender ilegalmente la Licenciatura en Políticas Públicas (Región Centro) sin consulta o conocimiento de la comunidad.

Dicen que en días pasados se le informó a los aspirantes a la Licenciatura en Políticas Públicas que la convocatoria sería “suspendida” y que este año no habría proceso de ingreso, pero esta decisión no fue comunicada ni conocida por el claustro académico del CIDE de la sede Región Centro donde se oferta este programa.

“Una vez más el Dr. Romero Telleache, haciendo buen uso de su ilegal nombramiento, da cátedra de cómo hacer las cosas mal” pues aseguran que la normatividad vigente del CIDE es clara, en el Art. 42 del Estatuto General del CIDE, donde le otorga al Consejo Académico la facultad de conocer y aprobar la creación o suspensión de programas docentes, así como de unidades académicas y de apoyo.

“Incluso si la decisión es un aplazamiento de los tiempos de la convocatoria esta decisión sólo puede ser tomada por la Junta de Profesores de dicho programa. Nuevamente ni el Consejo Directivo, ni el Consejo Académico, ni la Junta de Profesores, ni la comunidad estudiantil, o la comunidad de profesores fue consultada o aprobó esta decisión. Con esta acción se vulneran los derechos de la comunidad. Al ser una decisión tomada a puerta cerrada y contraria a la normatividad, se niega el derecho de la comunidad a ser escuchada”.

Y reiteran que suspender programas académicos públicos reduce las oportunidades de los jóvenes mexicanos y lesiona el proyecto de vida de quienes ya participan del proceso de ingreso, y que reducir las actividades docentes hace aún más difícil que los profesores investigadores puedan cumplir con los requisitos de “horas de clase” o “tesis dirigidas” que exige el CONACYT y su Sistema Nacional de Investigadores.

“Exigimos que la Dirección General invalide esta decisión y proceda a consultarla a través de los órganos colegiados del CIDE como exige la normatividad. Decisiones opacas y arbitrarias siguen evidenciando la actitud corrupta y autoritaria del Director General espurio. Refrendamos el llamado de profesores y estudiantes de la Región Centro. Exigimos legalidad y transparencia en cualquier decisión.”

