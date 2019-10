Rushdie: “Celebro lo que la migración trae a la cultura”

[email protected]

Oaxaca.— El racismo y los nacionalismos determinan la relación del mundo actual con las migraciones, por eso el escritor indio-británico Salman Rushdie señaló que debemos acostumbrarnos a la llegada de grupos que tienen que cambiar de país porque esa es una realidad del mundo contemporáneo. El autor de Los versos satánicos se asume como integrante de ese movimiento migratorio que ha explotado en los últimos 100 años.

“Pero de muchas formas ese movimiento ha creado al mundo moderno, porque en cada ciudad podemos ver cómo la inmigración ha nutrido a la población en muchos lugares, esa es la realidad del mundo. Ya no vivimos aislados ni vivimos en una cajita, sino que ahora en cada caja hay mucha más diversidad y esa realidad no va a cambiar, así que más vale que nos acostumbremos porque así va a ser”, señaló el escritor que tuvo a su cargo la 6ª. Cátedra Aura Estrada en la 39 Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

El escritor, que emigró a Reino Unido y de ahí viajo a Nueva York, donde radica, aseguró que la migración enriquece la vida, y que eso es muy claro en EU, y particularmente en Nueva York. En este punto fue donde dijo que no coincide con el presidente del país que decidió tomar como su casa.

“No estoy de acuerdo con lo que hace el presidente (Donald Trump) y esto resulta una verdadera catástrofe. Si vemos la literatura actual, ésta ha sido enriquecida por todos los migrantes; migrantes de diferentes lugares, de Vietnam, de Nigeria, y todos estos inmigrantes que vienen a América de otros países, vienen a contarnos sus historias y las diferentes maneras en que se narran estas historias”, aseguró el autor de Hijos de la medianoche.

La noche de ayer, el narrador sostuvo un diálogo con Gabriela Warkentin donde reiteró que es una criatura de ciudad: “Para mí ir de una ciudad grande a otra ciudad es algo natural”; más adelante dijo que “hay un problema en los Estados Unidos y que ese problema “es el ocupante de la Casa Blanca que trata con todo ahínco decirle a la sociedad que no debemos aceptar a los otros”.

Dijo que Trump ha dicho que los mexicanos son criminales y violadores “y a mí que estoy aquí me parecen perfectamente normales y no se ven tan criminales, ni hay tanto potencial de violador. Lo que digo es que los seres humanos se llevan bien en las situaciones, pero claro, el racismo está en todas partes”.

Durante la Cátedra Aura Estrada, con la que se clausuró la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Rushdie añadió que la migración es un gran tema de la agenda política y social porque subraya los derechos humanos, y reconoció que la gente está asustada de las diferencias:

“La hostilidad ha crecido en todas partes. Soy novelista pero creo que lo que he hecho y lo que he tratado de hacer toda mi vida es celebrar lo que la migración trae a la cultura, es imposible imaginar la vida de las grandes ciudades sin este ambiente tan plural donde la gente es de todas partes del mundo, no es algo para temer sino para disfrutar”.

Viaje a América.

Ayer por la mañana, en un encuentro con los medios, Salman Rushdie dijo que su más reciente libro publicado en español, La decadencia de Nerón Golden, es una obra en la que quería hablar sobre un viaje a América.

“Si uno lo lee de cabo a rabo es mucho más interesante de lo que Trump podría resultar. Por eso escribí sobre migración porque son los personajes que me interesan, de hecho hay varios personajes dentro de la novela que son migrantes, quería entender cómo son ellos, cómo es la vida de esta gente que vive en otro lugar, que vive en América y quería entender esos contextos”, dijo el escritor que regresó a Oaxaca 21 años después de que la conoció y tuvo un encuentro con el artista Francisco Toledo, recientemente fallecido.

El también ensayista, nacido en Bombay, el 19 de junio de 1947, aseguró que uno de los problemas, no sólo en América, es la manera en que consumimos los cuentos, en que no decimos la verdad. “Mi personaje (el protagonista de La decadencia de Nerón Golden) se confunde al consumir una dieta de mentiras que parecen verdaderas. Parece algo cómico pero en realidad no lo es”.

“En los últimos 100 años ha habido mucho más flujos migratorios que en toda la historia, y esto no tiene que ver solamente con los viajes en avión, con el hecho de que se buscan recursos, esa es la situación en el mundo y esa es la realidad que tenemos ahora”, señaló el narrador que acaba de publicar Quichotte, una mirada muy lúdica: “Al Quijote se le considera el Caballero de la Triste figura pero el mío es bastante alegre y jocoso. Cervantes me dio un gran punto de inicio pero yo elegí hacer un viaje distinto”.

Rushdie, quien en los últimos años ha estado en la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura, dijo que sus esperanzas con el Nobel “están cada vez más diluidas, se volvió muy excéntrico, nada más hay que ver a quiénes se lo han dado, pero celebro el Nobel que se le dio a Olga Tokarczuk”, señaló Rushdie.

Recordó que admiraba a Carlos Fuentes “incluso antes de conocernos, después nos conocimos y nos hicimos cercanos”; también, que admira a Juan Rulfo, “llegué a Rulfo gracias a Gabriel García Márquez y por la influencia que tuvo Rulfo sobre García Márquez; inicialmente leí Pedro Páramo y no me gustó porque era una traducción deficiente, pero después, con una nueva traducción, me gustó”.

Rushdie que declaró que durante los años del “boom” la literatura latinoamericana fue muy influyente, “pero después perdió un poco de esa energía”, se quedará en Oaxaca unos días de vacaciones para las festividades de Día de Muertos.