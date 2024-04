Desafortunadamente tiene que pasar una efeméride para que el legado de Manuel Enríquez sea recordado, lamentó la viuda del compositor, Susana Enríquez, quien ha trabajado, junto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Sociedad de Autores y Compositores de México, y la Biblioteca de las Artes y Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart) en el homenaje “InTerminado sueño. 30 aniversario luctuoso de Manuel Enríquez”.

"En nuestro país tienen que pasar muchos años para que se reconozca el valor de un personaje. Me parece que todavía no se ha reconocido justamente su valor. Me congratulo de que, a través del Centro Nacional de las Artes y la biblioteca se nos pueda dar un espacio para que el público no lo olvide".

Entrevista a Susana Enríquez, viuda del compositor Manuel Enríquez. Foto: Eduardo Castañeda.

En dos años, continúa, será el centenario de su nacimiento: "Me gustaría que esta conmemoración sea el preámbulo para ponerlo nuevamente a la vista; que en dos años se haga una conmemoración adecuada por el centenario de su nacimiento", explica y puntualiza que en México hay muchas orquestas, pero rara es la vez en la que se programan obras de Manuel Enríquez, cuyo catálogo, por cierto es de alrededor de 150 obras; algunas, sinfónicas, se estrenaron en Europa; otras se tocaron una vez en México hace 50 o 60 años y no han vuelto a interpretarse.

"Creo que valdría la pena hacer una revisión, lo cual es una de las características de este gran evento que se está realizando aquí, en el Cenart porque por primera vez se van a tocar, a lo largo de cuatro días, cinco conciertos con música de Manuel Enríquez". Se trata de piezas, señala, que rara vez se tocan porque requieren de músicos calificados que, además, tengan interés en tocar música con un lenguaje, una escritura, que representa un reto para el intérprete. "No son obras inéditas, pero no se han escuchado en mucho tiempo", puntualiza.

Los conciertos se realizarán hasta el 14 de abril en el Auditorio Blas Galindo con la participación del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes y el Ensamble Cepromusic. Empezaron ayer, con el concierto Da Capo, que incluyó las obras para instrumentos solos "Oboemia" y "Palindroma".

Hoy, a las 19:00 horas se presenta "Obra integral para piano", con Alberto Cruzprieto y Francisco García Torres. Mañana al mediodía, el Ensamble Cepromusic tocará el programa "Aliqua. Música de cámara contemporánea", que conforman las piezas "Móvil II" y "Tzicuri", así como "Hay que caminar soñando", de Luigi Nono. El sábado, también a las 19:00 horas, el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes va a interpretar "Los cuartetos de cuerdas". El domingo, a las 17:00 horas, la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM presenta el concierto Recordando a un amigo, conformado por "Recordando a Juan de Lienas", "Concierto barroco para dos violines", "Música incidental" y "Obertura lírica".

Además, de los conciertos, hay tres exposiciones: "InTerminado sueño", que puede verse hasta el 1 de junio en el Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes y en la que se exhiben documentos del acervo privado del compositor.

Entre el 18 de abril y el 5 de mayo se exhibirá la instalación sonora "In-móvil: experiencia de escucha alrededor de la obra electroacústica de Manuel Enríquez" en el Foro Negro de la Galería Manuel Felguérez.

Del 18 de abril al 1 de junio será el turno de "Ella y él: los colores en la música de Manuel Enríquez" en la Galería Arte Binario. Esta muestra, curada por Susana Enríquez, incluirá un performance de la flautista Evangelina Reyes.

Artistas como el director orquestal Sergio Cárdenas, la doctora en Letras Españolas Eugenia Revueltas, la coreógrafa Pilar Urreta, las cantantes Margarita Pruneda y Adriana Díaz de León, y el violinista Aaron Bitrán participarán en tres conversatorios sobre Enríquez, según informa el boletín del Centro Nacional de las Artes.

Por último, Susana Enríquez lamenta que, a pesar de los momentos difíciles y restrictivos, especialmente durante el cambio de sexenio, las orquestas carezcan de presupuesto. Le sorprende que, en el caso del Ensamble Cepromusic, no se haya podido pagar la obra mexicana de Enríquez, pero sí se haya podido costear una pieza extranjera, como la obra de Luigi Nono, que se incluye en el programa conmemorativo a Manuel Enríquez.