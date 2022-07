Premian en Estados Unidos a fotógrafa mexicana que retrata la orfandad por feminicidio

La fotógrafa mexicana Greta Rico fue reconocida con la beca The Women Photograph + Leica Grant, que otorga la organización sin fines de lucro Women Photograph, que promueve el trabajo de periodistas visuales mujeres y personas no binarias comprometidas con su comunidad.

Rico recibió este premio por su serie fotográfica “Madre sustituta”, con la que retrata una consecuencia poco considerada del feminicidio: la orfandad. Tan solo en el periodo de 2017 a 2022 se registraron alrededor de 38,138 niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, de acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidio en México. Sin embargo, la cifra es sólo un estimado, pues no hay un protocolo que dé seguimiento a la situación de hijos de víctimas de feminicidio.

El proyecto “Madre sustituta”, que forma parte del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales desde 2021, surgió de la experiencia personal de Rico, quien también es periodista y profesora de estudios feministas en la UAM Xochimilco. “Surge desde lo más íntimo, dentro de mi propia familia, y cuenta la historia de mi prima Siomara, quien se convirtió en madre sustituta de su sobrina, quien entonces tenía 3 años”, declara a través de un comunicado de prensa.

Rico busca concientizar sobre esta problemática que afecta a todos los integrantes de la familia, en especial a las madres sustitutas que adquieren una inesperada responsabilidad y se enfrentan a la precariedad económica.

“Esas infancias se quedan a merced de quien se quiera hacer cargo de ellas y casi siempre termina siendo una mujer de la familia, lo cual suele meterlas en un drama económico y en otros casos, como el de mi prima, también implica cambiar sus proyectos de vida: ella no quería ser mamá, había decidido no serlo, mataron a su hermana y se tuvo que convertir en mamá”, agrega.

Greta Rico no sólo quiere evidenciar la falta de atención del Estado sobre esta problemática, sino romper con la “idea romántica” de que abuelas y tías amorosas se hicieron cargo, sino que “la realidad es que esas mujeres se están haciendo cargo porque no les quedó de otra y lo hacen en situaciones jodidas, empobrecidas; además, detienen su duelo y cargan con traumas por priorizar la atención de las infancias”.

Las fotografías de “Madre sustituta” se han exhibido en en las Rejas de la Catedral de Santiago en Coahuila, en las Rejas del Senado de la República y en las Rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El trabajo de Rico también ha sido mostrado en París, Dubai, Ginebra y Tokio. En 2022 ganó el Solidarity Award en el concurso anual de fotografía de la International Women In Photo Association; en 2021 fue seleccionada como finalista en el concurso This is Gender, Global Health en el Reino Unido, mientras que a finales del 2019, recibió una mención honorífica por el Marilyn Stafford Photo Reportage Award.

