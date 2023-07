Oaxaca de Juárez. —El despliegue de operativos policiacos, denuncias de faltantes de más de 500 obras, cateos a domicilios particulares y bodegas para su búsqueda, exposiciones completas “secuestradas” y el aseguramiento de inmuebles históricos ha sido parte de los sucesos que ha vivido el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) en los últimos días, en lo que parece el desenlace de un conflicto que se arrastra desde hace más de tres años y que ha mantenido a este espacio en la incertidumbre.

Luego de estar cerrado desde 2021, el pasado 28 de junio, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca anunció que recobró la rectoría del MACO luego de que desde 2020 los extrabajadores mantienen un conflicto laboral con la asociación civil “Amigos del MACO”, hasta hace unos días encargada de su administración.

Ya en poder del gobierno estatal, el recinto se encuentra en proceso de inventario para conocer sus condiciones, explica a EL UNIVERSAL Geovanny Vásquez, Consejero Jurídico. “Estamos en proceso de saber las condiciones en las que se recibió todo. La cuestión jurídica es que quedamos en posesión de este inmueble, que es para disfrute de las y los oaxaqueños. Vamos a ver las condiciones en las que está, en una preliminar, de acuerdo al inventario que tenemos, es muy poca la obra que encontramos ahí”.

La preocupación sobre la acervo no es infundada, pues inicialmente se realizó una denuncia por un faltante de 534 piezas y obras de arte, entre las que destacan pinturas, piezas de gráfica, escultura, cerámica, textil, objetos, fotografía, video, premios, Bienal Tamayo y colección infantil, entre otros.

Fue por ello que tras el aseguramiento del inmueble del museo, este viernes se realizó un cateo en la bodega del MACO conocida como “El Chamaco”, donde se realizó un inventario con el objetivo de recuperar la totalidad del acervo documentado del museo. Además, el operativo policial se extendió a un domicilio particular, donde también se presumía que se encontraban piezas faltantes.

Policías, cateos y recisiones, en la recuperación del MACO. Foto: Especial

Según el funcionario estatal, la urgencia de recuperar dichas piezas se debe a que son propiedad del museo, pues corresponden a donaciones que hicieron los artistas para deducir impuestos ante el SAT, que las canalizaba al museo; lo anterior es rechazado por la asociación civil, que asegura que sólo el inmueble pertenece al gobierno, pero que las obras son propiedad de “Amigos del MACO”.

Todas estas acciones, puntualiza, se suman a la auditoría a las finanzas del museo y será hasta que culmine dicho proceso que la Consejería pasará la estafeta a la Secretaría de las Culturas y Artes, que encabeza el lingüista Víctor Cata. Será esta última dependencia la que determinará el modelo de funcionamiento del MACO.

No obstante, Geovanny Vásquez revela que en pláticas anteriores a la recuperación del inmueble, el INBAL expresó interés en intervenir para apoyar a la administración del museo.

“Será la Secretaría de las Culturas la que determine el funcionamiento, así como la fecha de reapertura, pero pensamos que puede ser de manera inmediata, al terminar las cuestiones administrativas”, apunta.

Además, advierte que cuando culmine el inventario, la Secretaría de Honestidad estatal deberá participar de un proceso de entrega-recepción entre esa dependencia y la Asociación “Amigos del MACO”, que hasta hoy dirige el artista plástico Rubén Leyva y que no desaparecerá tras perder la rectoría del recinto, pues es una figura jurídica propia.

Imágenes de uno de los cateos de ayer en un domicilio particular para buscar y revisar obras del acervo del museo en sus bodegas. Foto: Especial

“Lo que se rescindió fue un contrato de comodato que se sostenía con la asociación para la administración del museo. Implica que ellos ya no pueden disfrutar de ese bien, como del acervo que forma parte del contrato de comodato”, dice Vásquez.

Agrega que tras la recisión del contrato, el Estado tomó físicamente el inmueble, mientras que en breve tomará la rectoría administrativa del museo. Pese a que tanto el gobierno estatal como la asociación aseguraron que fue un proceso pacífico, sobre el tema, la dirección del MACO, que encabeza el artista plástico Oliver Martínez Kandt, denunció en las cuentas oficiales del museo que el recinto fue desalojado por policías armados, quienes se apoderaron del inmueble.

Conflicto laboral, la raíz

Respecto al conflicto con los 11 extrabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y la Asociación Civil, el funcionario del gobierno estatal reitera que las dependencias correspondientes han mantenido contacto con los exempleados respecto a la situación. No obstante, comenta que la administración actual ha sido muy clara sobre el hecho de que el conflicto laboral es con la asociación y es ésta la que tiene que responder a las presuntas violaciones a los derechos laborales.

Mientras que sobre el adeudo de alrededor de 2 millones de pesos que contabilizan los extrabajadores en términos de sueldos caídos y pagos a proveedores, el consejero reiteró que es otro tema por el que tendrá que responder la asociación.

Imágenes de uno de los cateos de ayer en un domicilio particular para buscar y revisar obras del acervo del museo en sus bodegas. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

“Esa era una de nuestras preocupaciones como estado, porque en la medida que ellos iban creando conflictos, se pone en riesgo el museo, los inmuebles y el arte, entonces, eso es una causa de recisión del comodato. Y antes de que esto escale y nos metan en un conflicto como gobierno del estado, decidimos rescindir la relación jurídica”, acota.

Y agrega que la figura jurídica de la asociación tiene como responsable al presidente de la misma, Rubén Leyva, quien deberá responder por las irregularidades, así como por los inmuebles registrados a nombre de la asociación.

“Ellos son los responsables si hay algún daño o un faltante. No seremos condescendientes, si hay irregularidades o delitos, presentaremos las denuncias correspondientes”, dice.

Lo anterior no lo dice sin motivos. Según la información que la Consejería obtuvo sobre la A. C., se encuentran anomalías en el acta constitutiva, así como el hecho de que desde 2014 no realizaban asambleas, lo que contribuyó a promover la rescisión de la relación jurídica.

A esto se suma la falta de comprobación sobre el uso final de los recursos que recibía la asociación por parte del gobierno oaxaqueño, mismo que fue el origen de que el museo se quedará sin recibir presupuesto y sin fuente de financiamiento para pagar los salarios a sus trabajadores.

El miércoles, cuando el gobierno estatal tomó posesión del MACO, una de las extrabajadoras del recinto participó en el proceso como testigo del hecho, “para que quede circunstanciado en las actas notariales, porque queremos actuar con transparencia”.

Para ello se tomaron pruebas en videos y cámaras de seguridad del estado en el que se recibieron los bienes. El gobierno estatal además tomó control de dichas cámaras a través del departamento de Tecnología de la Secretaría de Finanzas.

El miércoles, el gobierno estatal tomó posesión del MACO, que era administrado por la AC Amigos del MACO y con quien extrabajadores mantienen un conflicto laboral. Foto: Especial

“Nosotros únicamente estamos notificando la actualización de conductas que no se ajustan con la finalidad del comodato y que, por lo tanto, actualizan las causas de recisión”, declara el funcionario.

Tras el ingreso de representantes del gobierno estatal, la A. C., pidió la devolución de las obras de las artistas: Tania Bello, Patricia Belli y Susana Wald, que quedaron en las salas, pues eran parte de una exposición que se estaba montando; hasta el momento, de esas piezas no se sabe su destino.

Aunque no existe una fecha definida para que el MACO reabra sus puertas, Geovanny Vásquez confió en que el MACO reabra pronto, podría ser, antes de la Guelaguetza.

Nueva administración

Para Víctor Cata, el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, es importante que el resurgimiento del MACO sea en firme, por lo que la dependencia está aguardando los tiempos pertinentes para concluir el proceso administrativo a fin de tomar el control del museo.

“Existe una clara intención del gobierno estatal de brindar arte y cultura, poniéndola al alcance de todas y todos. Por ello, es primordial dar atención a la instrucción del gobernador, Salomón Jara, de que todos los museos estén abiertos y sean públicos, que no intervengan particulares en su administración”, explica.

Al respecto, indica que existe una oferta cultural suficiente para llegar a las y los oaxaqueños, así como a visitantes a través del MACO, que constituye uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad.

Por su parte, los extrabajadores señalan que la recisión del comodato que mantenía la Asociación “Amigos del MACO” es un paso para que el museo recupere su carácter público, asimismo, señalaron que continuarán luchando por la restitución de sus derechos laborales.

El MACO fue inaugurado en 1992 por iniciativa del artista Francisco Toledo, quien rompió relaciones con el recinto luego de que los “Amigos del MACO” lo señalaran por cuestionar la administración del museo.