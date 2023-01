Paso de Gato padece crisis del gremio teatral; anunciará cambios a la brevedad

A través de su cuenta de Twitter, la revista, editorial y proyecto cultural “Paso de Gato” (@pasodegato), una de las más prestigiosas en su ámbito a nivel nacional, publicó un comunicado, la noche del 10 de enero, para aclarar los rumores que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación sobre la desaparición de la revista.

El documento menciona que, desde su fundación hace 22 años, “Paso de Gato” no se había enfrentado a una situación tan “grave” como la del presente. “El contexto actual complica la existencia de un bien cultural como es una publicación especializada en artes escénicas”, se lee en el comunicado y se puntualiza el carácter diverso de “Paso de Gato”: no es sólo una revista, sino una editorial con un vasto catálogo que ha dejado una huella en la especialización de los creadores escénicos del país, además de una librería que no puede sostenerse sin el interés de los artistas y miembros del gremio cultural.

Lee también: Festival de cine francés, en línea y gratis en el país

“Este estado de crisis en el que nos encontramos nos obliga a tomar decisiones para evitar que nuestro proyecto cultural desaparezca”, continúa el documento.

Lo que se determine respecto a la gestión del proyecto será anunciado la próxima semana en una rueda de prensa, cuya fecha se confirmará a la brevedad. En la conferencia se darán a conocer “cambios importantes de cara a los posibles panoramas que se nos presentan”.



Lee también: NFL elige a pintora indígena para crear el boleto del Super Bowl

El comunicado se publicó también desde la cuenta personal de Facebook del dramaturgo, guionista y director de “Paso de Gato”, Jaime Chabaud, quien ha recibido premios como el Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2006, Teatro del Mundo (Universidad de Buenos Aires) en 2010 y el Juan Ruiz de Alarcón en 2013.

melc