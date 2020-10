El escritor cubano Leonardo Padura, aseguró que hoy en día hay una pelea constante entre Cuba y Estados Unidos, que está en el punto más bajo desde la guerra de los misiles, en un cruce de ofensas y agresiones de parte de Estados Unidos a autoridades cubanas y lo más lamentable, de peleas entre los cubanos, pero él tiene más que claro que “el destino de Cuba necesariamente tiene que pasar por una conciliación entre todos los cubanos”.

En el marco de la 20 Feria Internacional del Libro del Zócalo, en su edición digital, Padura conversó con Gerardo Arreola sobre su nueva novela “Como polvo en el viento” (Tusquets), una historia en la que habla del exilio, la migración y el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos de los cubanos con su patria.

Leonardo Padura dijo que hay 3 millones de cubanos o posiblemente más de viviendo en el mundo, y al hablar de migración citó a José Martí, que dijo es el padre de la Patria, y quien señaló que este tenía ser inevitablemente un país con todos y para el bien de todos.

“No puedo concebir que los cubanos vivamos enfrentados con otros cubanos y que la política sea el rasero que separe a un cubano de otro, creo que todo lo que se pueda hacer por obtener esa conciliación es necesario, porque la patria no es de nadie, a patria es de todos los cubanos, están donde esté, aunque hayamos sido arrastrados ‘Como polvo en el viento’”, afirmó.

El narrador en charla desde su casa en Cuba, aseguró que la migración de los cubanos, que es el corazón de la novela, es muy distinta a otras migraciones, pero que pueden compartir con todos los demás el hecho de que siguen siendo cubanos, aun cuando están fuera.

“Algo que los distingue, puede parecer chovinista y creo que es chovinista, es que no he visto a ningún cubano en ninguna parte del mundo viviendo debajo de un puente, son luchadores. La migración que sale de Cuba, en todos estos 60 años no es ese hondureño que trata de llegar a Estados Unidos, no es ni siquiera el bracero, el campesino mexicano, es una población generalmente alfabetizada, muchas veces muy alfabetizada, profesionales”, dijo.

Aseguró que esta generación de la que habla en su nueva novela, todos son cubanos profesionales, hay arquitectos, físicos, médicos, arquitectos, está ese elemento presente incluso en uno de los personajes, Darío, que dice: “yo pude salir de la mierda y llegar a ser lo que soy porque viví en Cuba”.

El también autor de “El hombre que amaba a los perros” y “La neblina del ayer”, señala que eso hay que reconocerlo y eso sin duda en un por ciento importante le ha dado una ventaja a la migración cunaba, que además en el caso específico de los Estados Unidos ha tenido un tratamiento migratorio especial único en el caso de Cuba, “al tener un año en Estados Unidos ya tienes derecho a la residencia, eso es único”.

