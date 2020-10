Otorgan premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos

Copenhague.- El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas fue merecedor del Premio Nobel de la Paz 2020, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El premio de la Paz, como el resto de los galardones Nobel, se entrega el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel.

La agencia de la ONU merece el galardón "por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto", dijo el Comité Nobel.

Y agregó que con esta concesión "desea volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que padecen o enfrentan la amenaza del hambre".

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria y en 2019 brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas en 88 países, recordó la entidad noruega.



