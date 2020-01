Notimex niega acusaciones de diputada del PRD sobre contratos millonarios

Ante el comunicado emitido el pasado domingo por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Frida Alejandra Esparza Márquez, de que presentará a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que investiguen y auditen a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) por los despidos masivos y por el otorgamiento de "contratos millonarios", Notimex informó la tarde de este lunes que todos los contratos son revisados minuciosamente tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y son totalmente públicos.

En un cable informativo dirigido a la diputada Esparza Márquez, la agencia señala que es falso que fueron contratados dos despachos de abogados, "no existen dichos contratos y menos millonarios" y que la diputada no precisa quiénes son esos despachos, "simple y sencillamente porque no existen."

Notimex señala que ha contratado los servicios de un equipo de periodistas y técnicos liderado por Hugo Gutiérrez, que proporcionan productos fotográficos, audiovisuales, multimedia y contenidos exclusivos, y agrega que el contrato incluye "además del trabajo periodístico, transporte aéreo o terrestre, hospedaje, alimentación, viáticos, para cualquier parte del país o el extranjero. El contrato es público y se realizó apegado a la Ley y no es por tres meses sino anual."

Reitera que como parte de la transformación de la agencia se han cerrado todas las oficinas de corresponsalías en México y en el extranjero.

Por último, Notimex exige a la diputada Esparza Márquez "corrija sus afirmaciones y se apegue a la verdad."

EL UNIVERSAL ha buscado desde ayer a la diputada Frida Alejandra Esparza para ampliar sus afirmaciones, pero la legisladora ni su equipo de trabajo, ha emitido ninguna respuesta.

ml