La acusación de machismo que se hizo contra la reciente Bienal de Novela Mario Vargas Llosa es "una mentira levantada por el odio antivargasllosiano", dijo uno de los organizadores españoles de ese encuentro, Juan José Armas Marcelo, quien considera un "error" las cuotas de mujeres.

El director de la Cátedra Vargas Llosa respondió así al manifiesto " Contra el machismo literario", con el que 102 escritores y periodistas criticaron la escasa presencia femenina a la Bienal de Novela Vargas Llosa, que se celebró en Guadalajara, del 27 al 30 de mayo.

"En el mundo hay más escritores que escritoras. Vamos a terminar con que en una obra de teatro tiene que haber el mismo número de actores que de actrices o en una orquesta el mismo número de hombres que de mujeres. Y ¿por qué dicen hasta el 50% y no hasta el 100%? ¿También debería haber entonces una cuota de negros o de musulmanes? El feminismo extremo es un disparate", afirmó Armas Marcelo, quien también es escritor, periodista y miembro académico de la Real Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes, y Letras de España.

El encuentro literario es organizado, además de por la Cátedra Vargas Llosa, por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Acción Cultural Espaola (AC/E) y la Fundación Universidad de Guadalajara. En aquel manifiesto se señalaba que participaron en los paneles trece hombres y tres mujeres; que entre los finalistas había cuatro hombres y una mujer; y que el jurado estaba compuesto por cuatro hombres y una mujer.

Los firmantes, entre ellos Claudia Piñeiro, Rosa Montero, Guadalupe Nettel y Juan Villoro, rechazaron la "disparidad de género que rige en la mayoría de eventos culturales y literarios en América Latina". Demandaron "una participación paritaria en todos los eventos literarios de los que aceptamos formar parte" y anunciaron que han acordado "señalar y cuestionar públicamente en caso de que no se cumplan estas cuotas justas".

"Mienten", replica el Armas Marcelo en una entrevista con la agencia de noticias ANSA: "De las quince escritoras invitadas, ocho dijeron que no. Y no hubo tres mujeres panelistas, sino siete. La Bienal fue además inaugurada por una mujer, Rosa Beltrán, y clausurada por otra, Mónica Lavin. Y en el jurado había al principio dos mujeres, pero una se cayó porque su esposo enfermó".

Y, añade: "cuando se caen las mujeres no son sustituidas por mujeres, así como los hombres no son sustituidos por hombres".

Para Armas Marcelo es "un error actuar por cuota y no por calidad literaria" y considera una "locura" la participación paritaria exigida por los firmantes. Al premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que ganó The night, del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, se presentaron 426 escritores, entre ellos 115 mujeres. A su juicio el manifiesto es "injusto, ilegítimo e innoble" y en él "firmó el odio. La acusación de machismo no es una acusación; es una mentira levantada por el odio antivargasllosiano".

El escritor español recuerda el artículo que Vargas Llosa publicó hace un año en el que decía que "el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo. No todas las feministas, desde luego, pero sí las más radicales".

Armas Marcelo reconoce que en eventos de América Latina "es posible que haya que mejorar mucho el machismo, pero -les dice- no aprovechen para disparar sobre una bienal en la que no hay machismo". Y pregunta: "¿Qué culpa tiene Vargas Llosa, que además defendió a Corín Tellado, de las escritoras borradas de la historia? Como la historia ha sido injusta, ¿tienen que pagar justos por pecadores?".

