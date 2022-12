"Ni los fotógrafos ni los periodistas somos responsables de la violencia de México”: Pedro Valtierra

“No he trabajado para ganar premios, he trabajado porque me emociona, porque me gusta la fotografía, porque me gusta el periodismo”, afirmó el fotoperiodista Pedro Valtierra al recibir el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reconocimiento que dedicó “a todos mis compañeros fotógrafos, pero también a todos los periodistas que han muerto en el ejercicio del oficio periodístico”.

El fotógrafo que a través de su trabajo ha impulsado a varias generaciones de fotógrafos de México y América Latina, mediante su agencia y revista “Cuartoscuro”, y que ha trabajado en varios periódicos, afirmó que este reconocimiento le llega en un momento muy importante de su vida, “no sé si lo merezca o no”; sin embargo, señaló: “yo soy un fotógrafo de la calle, un fotógrafo que ha retratado para los periódicos todos los días con esa intensidad que tenemos los fotógrafos y los reporteros”.

Valtierra dijo que no le parece justo que a los fotógrafos y a los periodistas los responsabilicen de la violencia. “La violencia no tiene nada que ver con el periodismo. La violencia viene generada por otras causas, y los periodistas no somos responsables de la violencia de este país, ni los fotógrafos”, dijo y cuestionó la decisión de algunos medios de no publicar las fotos de violencia, “la responsabilidad del periodista es retratar los hechos, sean buenos o malos”.

El galardonado dijo que la Feria estimula el pensamiento y la reflexión, “tan necesaria hoy en nuestro país. Desde siempre ha sido necesaria la discusión y el debate en este país. Yo me siento contento, me siento agradecido por este estímulo”. Dijo además que en estos tiempos de violencia es fundamental y necesaria, “la cultura necesita más estímulos ahora, más apoyos… el momento que vive el país en materia cultural es importante”.

Valtierra afirmó que su trabajo “es mi legado y testimonio de lo que me ha tocado vivir. Lo conservo no para mí, sino para ustedes. He cumplido como fotógrafo de prensa y documentalista, ahí están las fotografías en los medios donde he trabajado, eso es lo que al final habla de uno. Es necesario compartir con todas y todos lo poco o mucho que hemos aprendido de este oficio”, señaló.

Durante el homenaje, Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, aseguró que en un país donde la profesión del periodista transita entre el menosprecio y el peligro, “hoy más que nunca es un imperativo moral homenajear el arduo trabajo y la entereza de destacados integrantes de este gremio, quienes enfrentan los riesgos de una profesión que lamentablemente sigue siendo censurada, cuestionada y perseguida”.

El presidente de la FIL aseguró que la valentía de Pedro Valtierra, su experiencia y seriedad en su quehacer lo han colocado en el centro de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. “Su estilo con que exhibe sus reportajes permite que las secuelas de los hechos, algunos de ellos dentro de la más absoluta impunidad, puedan ser contados a partir de las imágenes que captura. El trabajo periodístico de Valtierra ha traspasado las fronteras”.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, otorgó el reconocimiento del Homenaje Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez”, a Valtierra, un reconocimiento que premia la solidez de la obra y trayectoria de figuras del periodismo, en la FIL de Guadalajara 2022.

Por su parte, Humberto Musacchio y Susana González Aguilar, celebraron el reconocimiento a un fotógrafo que es un gigante.



mahc