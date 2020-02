Tras investigación, víctimas de Plácido Domingo exigen justicia

Time's Up, organización que defiende la seguridad, dignidad y justicia en el trabajo de la mujer, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado escrito por algunas mujeres que acusaron a Plácido Domingo en el que exigen el apoyo de la American Guild of Musical Artists (AGMA) a las víctimas con la expulsión al tenor de esta asociación.

“Las compañías de ópera tal vez han priorizado la venta de boletos que genera un hombre poderoso sobre la seguridad de las mujeres en esta industria, pero el AGMA ahora tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la seguridad y la dignidad de las mujeres”, declaró Debra Katz, representante de Patricia Wulf, la primera mujer que denunció abiertamente los actos de Domingo.

Patricia Wulf y Turner Wilson, víctimas de acoso de Plácido Domingo, declararon que aunque la industria falló en proteger a las mujeres de actos misóginos, la expulsión del cantante español sería una muestra de que el acoso y abuso sexual no serán tolerados.

Al final del comunicado, el equipo legal de Time's Up confirma su apoyo a “las sobrevivientes de Plácido Domingo”.

.@DebraKatzKMB, who represents Patricia Wulf, the first woman to speak on the record about experiencing sexual harassment by Plácido Domingo, Angela Turner Wilson, and other accusers who have come forward, released the following statement: pic.twitter.com/dvrKQcBDRZ

