La ópera necesita más difusión y apoyo: Javier Camarena

El tenor mexicano Javier Camarena considera que en la actualidad la ópera ya tiene un formato más flexible y amigable con el propósito de atraer a un mayor público, pero necesita una mayor difusión y apoyo.

“Ya no hay un gran rigor en la ópera, todo este protocolo que tenías que venir con traje y el moñito, eso ya no existe. Esa parte de protocolo ya no es exigencia como en antaño. El idioma tampoco ya es una limitante, si vas ahora al cine a ver películas en chino con subtítulos, lo mismo pasa con la ópera”, dijo el cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

Las redes sociales han dado una mayor apertura a los cantantes de ópera al tener un mayor acercamiento con las nuevas generaciones. “A los cantantes de ópera siempre se les veía como que estaban muy arriba, inalcanzables, como dioses, y ya no es el caso y nunca debió de ser el caso”, dijo.

“Yo por Instagram de repente voy regalando discos, entradas a los conciertos y creo que hay una necesidad grande de tener una mayor difusión del trabajo que estamos realizando los diferentes artistas mexicanos en el mundo”, añadió.

Camarena, quien ha sido reconocido como uno de los mejores tenores en el extranjero, considera que la ópera no podrá competir nunca con la música comercial, es por ello que necesita de mayor apoyo tanto del sector público, como privado.

“Esa parte comercial y popular en la que vivimos, es la que siempre va a jalar más, yo por los años de los ochentas escuchaba rock y pregúntame que sabía de ópera, no tenía ni idea. Sí creo que hace falta un poco más de difusión”.

“Yo creo que lo que hace falta y lo he visto en diferentes teatros de ópera del mundo, que haya incentivos fiscales y una apertura para la inversión privada, porque de otra manera con los recursos que se van obteniendo federales, que están reducidos y que se tienen que repartir a todas las artes, está complicado”, explicó.

En otro tema, el tenor recibió el premio ISPA como artista distinguido junto a la bailarina Elisa Carrillo: “recibirlo para mí es un gran honor y significa obviamente continuar con este gran compromiso, para seguir haciendo siempre lo mejor posible en mi trabajo y seguir representando a nuestro país en los diferentes escenarios del mundo”.

