“Munal+Thyssen. La ruta infinita”, el detrás de bambalinas de la exposición

Hoy se inaugura la exposición “Munal+Thyssen. La ruta infinita” en el Museo Nacional de Arte (MUNAL). La muestra presenta una selección de ocho obras de la colección española del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que dialogan con ocho obras de la colección del recinto mexicano.

En la muestra hay cuadros de los artistas Juan de Flandes, Bartolomé Esteban Murillo, Doménikos Theotokópoulos “El Greco”, Juan van der Hamen y León, Francisco de Zurbarán, Francisco de Goya, José de Ibarra, Miguel Cabrera, Tomás Javier de Peralta, Juan Correa, Juan Cordero y Julio Ruelas.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

Las ocho obras prestadas por el Thyssen viajaron por primera vez en la historia a América, lo que el curador en jefe del Munal, Héctor Palhares, consideró un logro y un regocijo.

La colaboración de esta exposición se logró en tiempo récord. Fue en este mismo año que comenzaron las pláticas entre los directores de los museos para llevar a cabo esta exposición.

El viaje no fue sencillo. Hay toda una logística para poder llevar ocho cuadros en un viaje trasatlántico, explica el curador. En una transportación internacional se involucran desde las pólizas de aseguramiento, para poder cubrir la conservación, preservación y seguridad; hasta la compañía oficial de transportación que se encarga de los embalajes, de la elaboración de cajas, de los traslados aéreos. Estas obras no viajan en avión normal, viajan en air cargo; no viajan todas juntas por seguridad, detalla el especialista.

A su arribo a la Ciudad de México realiza un proceso aeroportuario, de revisión aduanal, de despaletizaje: “Las cajas no tienen que abrirse en cuanto lleguen, porque vienen de otra latitud, de un vuelo de muchas horas, tienen que reposar un día completo, hasta que el comisario autorice que se abran”, cuenta Palhares.

Cuando finalmente se abren las cajas -diseñadas a la medida-, se dictaminan las obras con los equipos colegiados del Thyssen y del Munal, “para confirmar que no se sufrió ninguna modificación ni alteración durante el viaje”. Hasta entonces comienza propiamente el proceso de montaje. De acuerdo al curador, el equipo del Munal ya había montado previamente las obras que pertenecen al recinto. También para esta ocasión, Mar Borobia, jefa de conservación de pintura antigua del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, supervisó el montaje de forma presencial.

Hay que mantener las salas entre 18 y 21 grados porque hay óleos, papeles, acuarelas. Algunas obras del Thyssen vienen en tablas, pintura sobre madera que es mucho más delicada porque es un elemento vivo, orgánico que responde al cambio de temperatura. Todo eso es un carácter de estipulación internacional que regula el ICOM.

De acuerdo a Palhares, es una colaboración de largo aliento, pues aunque no hay un proyecto aún, se espera que en el futuro, el Munal pueda llevar a España obras novohispanas.

“Esto marca indudablemente una coordenada de inicio de colaboración. Nos gustaría que allá hubiera una exposición de arte mexicano, pero competimos con temas presupuestales legados de pandemia y recortes. Pero por eso la llamamos ‘La ruta infinita’, porque va y viene, queremos dejar la puerta abierta”, dijo el curador.

La propuesta curatorial de Héctor Palhares no es confrontar el arte español con el novohispano y mexicano, sino conciliarlos, explica en entrevista.

La curaduría fue conjunta. Mar Borobia, del museo Thyssen, hizo la selección de las obras del museo español, a partir de la que Palhares presentó una propuesta de ocho obras del Munal.

“Esta exposición marca la diferencia en el sentido de que no es una mirada desde nuestra coordenada al exterior, sino una mirada en paridad, en pie de igualdad. Grandes artistas -El Greco, Zurbarán Murillo y Goya-, dialogando con grandes artistas novohispanos y mexicanos -Juan Correa, José de Ibarra, Juan Cordero, Miguel Cabrera- en una suerte de vasos comunicantes, de puentes que tienden estas líneas entre estilos, personajes, temática civiles o religiosas”.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

“El carácter inédito de esta exposición no es Goya ni El Greco, que ya han estado aquí y hay obras de artistas que están en colecciones aquí en México. No nos son ajenos, sino que no es normal verlos entramados donde ambos continentes dialogan a una misma voz”.

La muestra contará con un cuadernillo digital descargable, en el que los curadores presentarán información curiosa sobre las obras exhibidas en la exposición. También se realizarán ponencias con Mar Borobia, jefa de conservación de pintura antigua del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Benito Navarrete, académico de la Universidad de Alcalá de Henares; Juan Antonio García Castro, ex director del Museo Casa del Greco en Toledo; Alejandra González Leyva, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Luis Javier Cuesta, profesor de la Universidad Iberoamericana; y Héctor Palhares, jefe de curaduría del Munal.

“Munal+Thyssen. La ruta infinita” estará hasta el 4 de diciembre.

