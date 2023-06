El Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli celebra su décimo aniversario y diseñó un programa ideal para apasionados por la arquitectura, ya sea por afición o formación.

En septiembre, del 22 al 25 de septiembre se llevará a cabo este encuentro en el que se reflexiona sobre un “espacio en común donde la gente no tiene nada en común: la ciudad”, indicó Miquel Adrià, arquitecto y fundador del festival.

En su décima edición, Mextrópoli contará con conferencias de tres ganadores del Premio Pritzker –considerado el Nobel de la Arquitectura–: Wang Shu + Lu Wenyu (Pritzker 2012),

Kazuyo Sejima (Pritzker 2010) y Thom Mayne (Pritzker 2005). Estas pláticas por primera vez se llevarán a cabo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Además, también participará Bjarke Ingels, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia en 2004, Lacol (Premio Mies van der Rohe), La Cabina de la Curiosidad, Jayden Ali, curador del pabellón de Inglaterra en la actual Bienal de Venecia; Salvador Rueda, Ana Gutiérrez, de Organizmo; Sol Camacho, de RADDAR, y Lina Gothmeth, la arquitecta del actual Pabellón de la Serpentine Gallery.

En la edición de aniversario también habrá cinco exposiciones, ubicadas en distintas sedes. En el Centro Cultural España estará la muestra UE Mies van der Rohe, donde se exhibirán los proyectos arquitectónicos que fueron seleccionados para el Premio Bienal de Arquitectura de la Unión Europea-Premio Mies van der Rohe.

Mextrópoli celebra 10 años.

Bajo la misma línea de las bienales de arquitectura, esta es la primera vez que Mextrópoli coincide con la Bienal de Arquitectura. Aprovechando el momentum, Mextrópoli presentará la exposición “Caso de Estudio 89”, que trata sobre el proceso creativo detrás del pabellón que representa a México en la Bienal de Venecia, el cual estuvo envuelto en polémica. Poco antes de su inauguración, artistas e investigadores desconocieron el pabellón “Infraestructura Utópica: la cancha de Basquetbol Campesina” porque dijeron no había garantía sobre los derechos de propiedad intelectual de su trabajo, que “la integridad material y conceptual de las obras de arte no está ya en nuestras manos” y que el presupuesto para realizar el pabellón no fue consensuado, transparentado ni respetado.

Las otras exposiciones son ”Los caminos del agua”, “Muros de Aire”, “El ojo del arquitecto”, que va sobre la obra del arquitecto Alfonso López Baz, y “Buscando a Zhon”.

El festival, que busca ser “un encuentro de arquitectos, estudiantes, pero sobre todo de ciudadanía”, como dijo Adrià en conferencia de prensa, se distribuye en varios puntos de la ciudad, Museo de la Ciudad, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Centro Cultural España, Laguna, Centro cultural El Rule, Laboratorio Arte Alameda, Museo de Arte Popular, así como la Alameda Central, espacio donde como ya es tradición se colocarán 10 instalaciones arquitectónicas, realizada por estudiantes, empresas y arquitectos.

La instalación ganadora del Concurso Arquine No.25, “Fuera de lugar”, consiste en recrear la icónica azotea de la Casa Luis Barragán. La obra de los arquitectos Álvaro Martín Morales Reyes (Durango, México), Manuel Alejandro Alemán Rocha (Ciudad de México, México) y Rubén Aldair Bermúdez Martínez, (Sevilla, España) se ubicará en la Plaza Tolsá.

Por último, Mextrópoli llevará a cabo un ciclo de cine sobre arquitectura, mesas de diálogo sobre vivienda colectiva, movilidad y espacio público; así como rutas diurnas y nocturnas por la Ciudad de México para apreciar sus edificios, ya sean a través de camión, bici o a pie.

Mextrópoli celebra 10 años.



