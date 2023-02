Los Arcanos del Tarot son llevados a escena en el Museo de San Carlos

El viaje psíquico que describen los 22 Arcanos Mayores del tarot es el eje de la obra "Del mago al loco, una revelación del Tarot", escrita y dirigida por Claudio Valdés Kuri y cuya temporada termina el 2 de abril en el Museo Nacional de San Carlos.

En palabras de Valdés Kuri, el objetivo es que el público transite la experiencia de los arcanos, a través de un actor invitado en cada función, El Viajero, que equivale al consultante o la persona a la que las cartas le revelan sus procesos emocionales y psicológicos rumbo al autodescubrimiento. Mientras, en escena, hay 22 actores que interpretan a los Arcanos y están caracterizados como ellos: El Loco, La Muerte, La Fuerza, El Diablo, La Luna y demás.

Al público se le informa previamente que el actor invitado no ha vivido, a diferencia de sus compañeros en escena, el largo proceso de ensayos. "Eso hace que la forma en la que se percibe la obra sea diferente. El público, que sabe que lo que está viviendo esa persona no es un artificio teatral, tiene una posición distinta", cuenta Valdés Kuri, en entrevista.



Foto: Claudio Valdés Kuri

El discurso teatral, por lo común, está hecho de una manera, con formas bien delimitadas, pero en "Del mago al loco" siempre es fresco, señala. Los demás actores, preparados en diversas disciplinas (música, teatro, danza, movimiento), trabajan en conjunto para que se cumpla el tránsito, el trayecto, del consultante / viajero / actor invitado.

"Es un trabajo grupal y coral, en el sentido del foro griego, que va provocando algunos tránsitos formativos, de ciertos Arcanos. Los Arcanos, que son estos arquetipos mentales, le informan al viajero de ciertas tareas; otros lo ponen en acción".

La idea del tránsito o viaje se expresa no sólo a través de los 22 arcanos, sino de su estructura, a la que conforman 22 escenas en las que el personaje principal está "rolándose". "Me parece un acto generoso de estos actores. Todos trabajan alrededor de esa persona que es quien improvisa y hace el viaje".



Sin embargo, lo que sucede en cada escena puede cambiar según la respuesta del actor invitado que recorre una estructura dada por la numeración de Los Arcanos. "Esas 22 estaciones ya están marcadas, pero el interior de cada escena puede variar mucho según la respuesta del actor invitado. Eso le da una frescura particular".

El invitado a cada función pone, entonces, sobre la mesa sus propios asuntos. "Hay tantas preguntas como consultantes. La respuesta varía según lo que pregunte la persona que asista a la consulta. No es un acercamiento desde lo adivinatorio, sino desde lo terapéutico y el autoconocimiento".



Foto: Claudio Valdés Kuri

Las respuestas del actor desembocan en la toma de decisiones: ir hacia la izquierda o hacia la derecha cambia el desarrollo de la escena. "El actor que hace el viaje de los Arcanos es valiente porque exponen cosas de su vida. Pero no es de forma frontal o burda porque el actor decide qué tanto quiere sublimar y qué tanto no".

El proceso es gradual y, de entrada, la información personal que se expone no representaría un problema para ninguna persona. Es el actor quien decide si quiere abordar con más profundidad los temas.

Para entrar en su personaje, los actores participaron un seminario que les permitió entender a su Arcano, y actuar y decidir como él en escena. "Aunque están caracterizados como los arcanos, todos se funden como grupo cuando están en el escenario".

Los 22 arcanos son representados por Lourdes Ambriz, Edwin Calderón, Claudia Canchola, Luis Castro, Rodrigo Carrillo Tripp, Marcos Escalante, Xóchitl Galindres, Hugo Gallegos, Guillermo García Proal, Mario Gómez Villarreal, Claudia Guerrero, Aline Lemus, Dulce Medina, Valentina Manzini, Fabrina Melón, Natanael Ríos, Rodrigo Vázquez Maya, Gastón Yanes y el propio Valdés Kuri.

Las funciones son los sábados y domingos a las 19:00 horas en la el Museo Nacional de San Carlos ( Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera).

