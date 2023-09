Interesante" podría ser el adjetivo que describe el flujo memero de la semana. En días recientes, ese nicho de internautas que caza los sucesos del presente, casi en el momento en que suceden, y los transfigura en bellos memes que vuelven más luminosa la existencia; ese nicho de conquistadores de la virtualidad, se encontró con algunos viejos conocidos a la hora de crear memes: las cuitas y desventuras de la Selección Mexicana, que siempre ofrecen tela de dónde cortar, y el lanzamiento del iPhone 15, que sirve para recordar que, con cada nuevo producto de Apple, llega una ola de chistes a las redes.

Pero el plus, la cereza en el pastel, la ofreció otro conocido de antaño: Jaime Maussan, uno de los rostros más famosos entre los devotos de los ovnis, hoy rebautizados con el nombre de FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados), y las teorías sobre la existencia de vida extraterrestre humanoide, colonizadora, hipertecnológica, bélica y casi igual de capitalista y absurda que la humanidad.

Por supuesto, en esta lista no podía faltar el 15 de septiembre, día en que México conmemora su independencia, un evento que siempre reviste gran relevancia y emotividad en todo el país. En este año, el Grito en el Zócalo de la Ciudad de México no fue la excepción. Sin embargo, más allá de la tradicional celebración patriótica, otro elemento capturó la atención tanto de los medios como del público: el vestido lucido por Beatriz Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero hay que empezar por partes.





El nuevo iPhone 15

El 12 de septiembre vio la luz el iPhone 15. Se podría decir mucho al respecto; recordar, por ejemplo, cómo en sus primeros años este tipo de lanzamientos tenía algo espectacular que remitía a la fiebre que sólo las superestrellas saben desatar. También se puede hacer referencia a una cita de Marx: "La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa", que demuestra cómo el fervor visto, hace varios años, se ha convertido hoy en una larga cadena de memes sobre los usuarios de Apple que no encuentran diferencia alguna entre el nuevo iPhone y el modelo anterior.

Captura vía Twitter.

mi iphone 11 después del anuncio de el iphone 15 #AppleEvent pic.twitter.com/iQehKo1smy — ๓๏เ (@moithecreator) September 12, 2023

El casi algo de la Selección

Con un 3 a 3 ante Uzbekistán quedó la Selección Mexicana en su primera fecha FIFA. Los goles de Raúl Jiménez y Uriel Antuna contrastaron con los que no pudo parar Memo Ochoa, a quien culpan de no frenar la anotaciones de Bobur Abdikholikov, Azizbek Turgunboev y Otabek Shukurov y su tiro libre que fue el que más burlas le causó a Ochoa.

Este debut, que también dejó mal parado a Jaime Lozano, despertó la incertidumbre sobre los alcances de la Selección Mexicana entre los aficionados e hizo pensar a más de uno que el portero falló en oportunidades que se hubieran convertido en victorias.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Lee también: Botero: Nunca pinto 'una gorda': Así respondía el artista a los cuestionamientos sobre su estilo

Los Expedientes Secretos X... región 4

Mientras que la mañana del 12 de septiembre el mundo se conmocionó con la llegada del iPhone 15, unas horas después las cosas también se salieron de control en México, por razones muy diferentes y gracias a Jaime Maussan, quien desató una polémica que lo hizo estar otra vez en boca de todos.

Todo empezó con la Audiencia Pública sobre los FANI que se realizó en la Cámara de Diputados, donde Maussan presentó unos pequeños sarcófagos con restos de algo que llamó "seres no humanos" y que reconoció como las momias de Nazca. Audiencia que es sospechosamente similar a la que el Congreso estadounidense llevó a cabo a finales de julio para tratar el mismo tema.

"Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior", fue una de las declaraciones más difundidas de Maussan durante la audiencia. Sin embargo, han sido varios los expertos que han señalado que estos "seres no humanos" en realidad están hechos con huesos de animales y papel.

En lo que la polémica se resuelve, sólo queda disfrutar los memes antes de que los hombres de negro lleguen y se acabe la fiesta.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

15 de Septiembre: Entre Glamour, Elotes y Vestidos... ¿De Sambors?

La noche del 15 de septiembre, como siempre, el Grito de Independencia atrajo a multitudes al Zócalo de la Ciudad de México, en un evento lleno de entusiasmo y patriotismo. Sin embargo, mientras algunos se deslumbraban con los fuegos artificiales y la música, otros parecían haber perdido el glamur por completo.

En otras partes del país, la escena no era tan deslumbrante como en el corazón de la capital. En lugar de trajes elegantes y vestidos de gala, el atuendo de elección parecía ser camisetas y pantalones cómodos. Y en lugar de banquetes exquisitos, la comida típica como los elotes se convirtió en la estrella del show. Sí, así es, el glamour de la noche fue reemplazado por el encanto rústico de comer elotes en casa.

Pero lo que realmente atrapó a la audiencia memera en la mañana del 16 de septiembre fue el vestuario de Beatriz Müller, la esposa del presidente. Su elección de vestimenta provocó críticas no tan positivas en las redes sociales, ya que algunos astutos internautas no pudieron evitar comparar su atuendo con el uniforme de trabajo de un restaurante .

La escritora lució un la falda colorida con algunos estampados florales y olanes, cinturón a rayas morado y una blusa blanca de manga larga, cuello alto y moño.

El encargado del modelo de Gutiérrez Müller también ha vestido a personalidades como la influencer Mariana Rodríguez, la actriz Ana Layevska y las cantantes Natalia Lafourcade y Shaila Durcal.





*Con información de Eduardo Dina*

Lee también: Mi ingreso y permanencia en la UNAM