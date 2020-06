A Stephen King le gustaría escribir una novela sobre Jason Voorhees

Una de las sagas más conocidas y emblemáticas del cine de terror es "Viernes 13". Más de una pesadilla ha provocado Jason Voorhees, aficionado a asesinar a sus víctimas a base de machetazos. Tras 11 entregas y un crossover con Freddy Krueger, parecía que la franquicia había llegado a su fin con el remake de 2009. Pero ha surgido la idea que podría revivir la serie... y no viene de un cualquiera. Stephen King, el rey del género, ha revelado estar interesado en escribir una novela sobre Jason.

Ha sido en Twitter donde el célebre autor de "Carrie" y "Cementerio de animales" ha compartido un sueño que parece imposible. "La mejor idea sobre una novela que nunca he escrito (y probablemente jamás lo haga) es "Yo, Jason", una narración en primera persona de Jason Voorhees y su destino infernal: ser asesinado una y otra vez en Camp Crystal Lake", declaraba.

Un interesante enfoque, que King describía como un "destino endemoniado y existencial", al centrarse en Jason como principal protagonista. Por primera vez, el público se metería de lleno en la psique de uno de los psicópatas más famosos del cine.

The best novel idea I never wrote (and probably never will) is I JASON, the first-person narrative of Jason Voohees, and his hellish fate: killed over and over again at Camp Crystal Lake. What a hellish, existential fate!

Un deseo que ya ha causado sensación entre el fandom. Sin embargo, el propio novelista admite que escribir esta visión de Jason es prácticamente imposible. "Solo de pensar en el embrollo legal por el que tendría que pasar para poder tener los permisos, me produce jaqueca. También taquicardias. Pero, por Dios, ¿no debería alguien contar la historia desde el lado de Jason", agregaba.



Just thinking about the legal thicket one would have to go through to get permissions makes my head ache. And my heart, that too. But gosh, shouldn't someone tell Jason's side of the story?

