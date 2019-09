Margaret Atwood y Salman Rushdie, entre los nominados al Premio Booker

La escritora Margaret Atwood, autora de The Testaments, continuación de The Handmaid's Tale, y Salman Rushdie, autor de Quichotte, se encuentran entre los nominados al prestigioso Premio Booker.

Atwood y Rushdie competirán el próximo 14 de octubre por llevarse los 60 mil dólares que reparte este galardón.

The Testaments ha sido elegido entre los candidatos al premio pese a no haber sido lanzado al mercado aún. La esperada continuación del best seller The Handmaid's Tale, publicado en 1985, retorna al mundo distópico de Gilead 15 años después de los eventos de la primera novela.

Atwood ya se llevó este premio en el 2000 gracias a su novela histórica The Blind Assassin.

Uno de los grandes competidores para ganar este galardón será Rushdie, autor de Midnight's Children y The Satanic Verses, que esta vez ha sido nominado por Quichotte, novela en la que el escritor indio- británico recrea las aventuras de un Don Quijote contemporáneo que recorre Estados Unidos en la era de Donald Trump.



Los otros cuatro finalistas son el turco Elif Shafak, el nigeriano Chigozie Obioma, el británico Bernadine Evaristo y la estadounidense Lucy Ellman.

Estos nominados han sido elegidos entre una lista inicial que comprendía 151 títulos.

Los seis candidatos buscan suceder a Annd Burns y su novela Milkman como vencedora del Premio Booker, cuya primera edición fue en 1969.

