FIL Guadalajara será distinta y atractiva por cultura de la India

Distinta y atractiva por lo que significa la India como País Invitado de Honor, la 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara será este año, a decir de su directora Marisol Schulz, un encuentro con una cultura milenaria y de una diversidad lingüística y geográfica inmensa.

“La apuesta curatorial de la India es más bien dar cuenta de la diversidad lingüística y geográfica de su inmenso país y traer autores que no necesariamente son muy conocidos por nosotros pero que para ellos son los de mayor importancia internamente. Digo internamente porque no le apostaron a los autores de la diáspora, entonces tenemos nombres que no necesariamente son conocidos aquí”, señaló en entrevista Schulz.

También lee: Del árabe al español, 70 libros para FIL Guadalajara

Fue ella quien destacó además del protagonismo de la India en esta feria que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre, la participación de Mario Vargas Llosa, Siri Hustvedt, Antonio Muñoz Molina, Luisa Valenzuela, Markus Zusak, Amin Maalouf, Marcela Serrano, Annie Ernaux, Arun Gandhi, Vandana Shiva, Dacre Stoker y Frank Miller, entre otros.

También lee: FIL Guadalajara 2019 recibirá a Mario Vargas Llosa, Siri Hustvedt y otros escritores

El encuentro librero y literario más importante de Latinoamérica reunirá a más de 800 escritores, provenientes de 37 países y representantes de trece lenguas; además de importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia.

nrv