El escritor Michael Ondaatje presenta "Luz de guerra" en el Hay Festival

El escritor canadiense Michael Ondaatje, autor de El paciente inglés, se presentó en el Hay Festival Querétaro 2019 para hablar de Luz de guerra, novela del 2018 que toca el tema de la familia, el espionaje y la guerra, para narrar la historia del niño Nathaniel y su hermana Rachel, quienes son abandonados por sus padres.

Luz de guerra, dijo el autor, es un libro con mucha esperanza, "su final es muy esperanzador, pero cuando yo escribo no sé cómo va a terminar el libro, saltó de una escena a otra (...) Me gusta que sea un misterio el resultado".

Contestando a una persona del público, que reveló que no ha leído El paciente inglés pero su versión fílmica le parece extraordinaria, el escritor contestó que no sabría como podrían realizar Luz de guerra en el cine y dijo: "yo tampoco he vuelto a leer El paciente inglés desde que lo escribí".

La novela Luz de guerra inicia con la frase: "En 1945 nuestros padres se fueron y nos dejaron al cuidado de dos hombres que quizá fuesen delincuentes", línea que fue leída por el autor para explicar que, aunque no fue lo primero que escribió, optó por acomodarla al principio del libro porque marca el destino de sus personajes principales.

La familia, confesó el novelista y también poeta, es un tema que se repite constanteente en sus obra, y no precisamente habla de lafamilia de sangre, sino de personas que el destino las junta.

Ondaatje comenzó a escribir poesía en la universidad, por varios años lo hizo combinando verso y prosa.

"Hice una coreografía de poemas y prosa lo que me ayudó a reestructurar como en las escenas de película. Y hasta El paciente inglés comencé a escribir por orden de aparición".

El escritor reveló que comienza a escribir cosas simples y pequeñas, y después va desarrollando la historia mediante la investigación y viajes que realiza a lugares en donde plantea su trama; también se describió como un escritor que vuelve a escribir y a reescribir.

Y como lector, comentó que siempre está buscando cosas nuevas y emocionantes, y por el momento está más dedicado a leer que a escribir.

fjb