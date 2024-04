Neus Espresate Xirau, la cofundadora de la editorial Era y una mujer que jugó un lugar importante en las luchas políticas del siglo XX, es la protagonista de Amarillo Neus. Develar rosa, exposición de la artista española María Cerdá Acebrón, cuya investigación visual es exhibida en el contexto del 85 aniversario del exilio republicano español en dos sedes: el Museo de la Ciudad de México y el Centro Cultural de España en México, que desde hace una semana comenzó y hasta finales de mayo tiene un programa de actividades en homenaje a la editora que llegó a México durante el exilio español, en 1946, y murió en 2017.

A través de diagramas, pinturas, textiles y fotografías, Cerdá Acebrón entrelaza la vida personal y profesional de la editora de origen catalán y muestra una parte de su historia menos conocida, que Neus jugó un papel muy activo en la construcción de redes de solidaridad en América Latina durante los años 70 y 80, así como en la circulación clandestina de libros en España durante las últimas décadas de la dictadura de Francisco Franco.

¿Cómo entras a la vida de una editora desde la plástica?

Conocí a Neus en 2013, yo estoy aquí, de alguna manera, incorporada en el proyecto en el sentido de que trabajé mucho pensando en la vida de Neus, a quien conocí como amiga. Me resultaba fascinante el personaje que siempre fue, una mujer muy discreta y de muy bajo perfil y de repente empezaba a contar: “Me acuerdo cuando estuve en Tlatelolco el 2 de octubre”, y yo así de “¿qué?”. Y en las obras que realicé están todas esas vivencias y la vida personal con la historia oficial y una historia paralela no contada, que es la de las luchas políticas de las izquierdas en Latinoamérica, la clandestinidad, cómo las editoriales nutren todos esos movimientos de lucha y resistencia, pero a la vez en una mujer que, claro, yo conocí siendo una señora mayor. Para mí, pensar que la vida de Neus era una manera de entender la historia del siglo XX y además desde la perspectiva de una mujer que fue editora, que fue fundadora de la editorial Era y cómo sus recuerdos y vivencias eran una manera de entender una parte de la historia que todavía está por contarse o sumar a otros relatos históricos.

¿Tu encuentro con ella fue desde el exilio español?

Yo venía trabajando en un proyecto sobre los descendientes del exilio republicano español en México y entonces entre las personas que conocí me recomendaban que hablara con Neus. Yo ya llevaba bastante avanzado el proyecto y también me parecía interesante porque su visión era muy distinta a la de las instituciones que todavía siguen recordando al exilio republicano y que lo conmemoran. Pero ella finalmente es una persona que se integra en México y con las luchas de México y para mí eso me parecía muy interesante, no era recordar este exilio, esta nostalgia, esto de “lo que pudimos ser y no fuimos”, esta utopía fracasada, sino que ella era más como una utopía que podía existir en el lugar de acogida.

¿Ella representa otra forma de exilio?

A mí me gusta mucho pensar la historia desde sujetos que no son los grandes personajes, todo mi trabajo, los talleres, la manera en la que pienso en la historia es más desde un relato subjetivo, de voces anónimas, y en eso también aportan al relato histórico. Yo estaba haciendo esa investigación que duró como cinco años y en ese contexto la conocí, pensando un poco en que yo llegué a México en 2011 y que allí había un paralelismo entre mi propia historia personal... yo era la nieta de la Guerra Civil Española y aquí eran los nietos del exilio... cómo seguir pensando en las utopías políticas desde sus cruces.

¿Cómo es que hay objetos, libros, correspondencia de Neus incorporada en la muestra?

Cuando ella fallece yo heredé una parte de su biblioteca, esto fue en 2017, y ahí retomé la idea de que tengo que hacer algo sobre ella. Quería hacerlo sobre todo a partir de relatos que ella me había contado y también de entrevistas que estuve haciendo con familiares o con personas que a las que les editó o les dio libros, o libros donde hablaban de ella. Pensé en cómo reconstruir su relato. También hace poco las hijas me dieron la correspondencia de Neus, y entonces esa es la materia prima a partir de la cual produzco la obra. No es un archivo como tal, porque no existe aquí, sino que es la manera de ordenar y organizar la información. Lo que hago es que voy trabajando, haciendo dibujos de líneas de tiempo de la vida de Neus y cómo se van bifurcando o entrelanzando, hago calificaciones de color, el amarillo es la historia oficial, el rosa es la clandestinidad, el naranja es la vida personal, entonces con esas categorías voy haciendo estos cruces.