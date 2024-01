Más allá de conocer a Diego Rivera como el pintor y muralista, la pareja de Frida Kahlo y uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX, cuando el artista visual José Luis Pescador y el creador de cómics y novelas gráficas Francisco de la Mora empezaron a investigar y a meterse de lleno en la vida de Diego Rivera, surgió un personaje “fantástico, increíble, con muchísimos ángulos, con todos los defectos del mundo, pero también con todas las virtudes de un hombre de su época”, del cual los dos artistas se enamoraron aún más.

“No solamente es uno de los grandes pintores universales de todos los tiempos, sino que es un referente en otros temas de la cultura mexicana, como decía Ramón Gómez de la Serna, Diego es el gran historiador de México de la primera mitad del siglo XX; significa la aspiración de la persona incansable que no se preocupó por aceptar quién era y llegó a las esferas más altas en todos los rubros”, asegura Francisco de la Mora, autor junto con José Luis Pescador de la novela gráfica títulada simplemente “Diego Rivera”, publicada por Grijalbo.

José Luis Pescador y Francisco de la Mora, creadores de la novela gráfica “Diego Rivera”. Foto: Francisco de la Mora, cortesía

De la Mora & Pescador conversaron sobre esta novela gráfica, bellamente ilustrada, que retrata la vida y la época de un artista cuya realidad es indistinguible del mito que lo rodea. Porque Diego Rivera, que fue un pintor revolucionario en más de un sentido, muy joven fue una de las figuras más influyentes de la escena parisina, junto a Picasso, Modigliani, Braque, Gris y Blanchard, a principios del siglo XX, y se convirtió en un mito y además en un mitómano, como apuntan los autores.

“En México nos interesa muchísimo la historia y el arte, y Diego Rivera es un personaje del que todo mundo tiene una opinión, para bien o para mal. A más de medio siglo de su muerte sigue estado muy presente, me parece fascinante que en los billetes por fin hayan puesto, no a militares ni políticos, sino a artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera, eso también nos habla de la importancia que tiene para nuestro imaginario y para nuestro país la figura de Diego Rivera, y hacer un cómic sobre su vida es un honor y una diversión”, asegura Pescador.

Ambos creadores que han hecho mancuerna para varios cómics y novelas gráficas, cuentan cómo fueron armando este proyecto que mantuvieron activo durante seis años, que trabajaron con profundidad el guión (a cargo de De la Mora) de la historieta y de manera muy ambiciosa la obra visual (desarrollada por Pescador). Justo éste último asegura que al final quedó una obra muy bien trabajada, que tiene anécdotas muy divertidas y muy complejas, pues Rivera es todo un personaje, “es un gran mitómano, es uno de los grandes contadores de historias, hace cómic con sus pinturas y narra todo tipo de pasajes de la historia de México”.

Por eso entrar a la obra de Diego Rivera fue quizás un poco caer en la tentación de la mitomanía. Francisco de la Mora asegura que esa es la clave de todo el trabajo de investigación y después de ilustración del libro. “El mito que es Diego Rivera lo inventó Diego Rivera y eso no se puede decir de muchas personas, él mismo construyó su figura. Se habla mucho de que Frida Kahlo se preocupó mucho por construir un personaje alrededor de ella, pero Rivera sin tenerlo tan claro como Frida inventó a ese personaje y es el gran personaje del México de la primera mitad del siglo XX, es el ideal del mexicano de la primera mitad del siglo XX”.

De la Mora dice que evidentemente visto con los ojos de una persona del siglo XXI, ese mito se va deconstruyendo y ahora es posible juzgarlo con los valores que la sociedad tiene y es importante hacerlo, sin embargo, no se puede olvidar que vivió hace más de 100 años y nació hace 150 años y que era otro México y ese personaje mexicano que fue a Europa y conquistó a los europeos, sigue siendo el ideal del mexicano y ese mito lo inventó él. Y eso es lo que él trató de reflejar en el guión.

José Luis Pescador y Francisco de la Mora, creadores de la novela gráfica “Diego Rivera”. Foto: Francisco de la Mora, cortesía

José Luis Pescador afirma que en la parte visual es fascinante porque justamente agarraron “la estética de los monos de Diego Rivera”, es decir, las figuras estilizadas de los murales y a partir de ahí trataron de darle ese aspecto como si Diego Rivera mismo se hubiera pintado un poco “y por eso es que decidimos también hacerlo en acuarela, que es una técnica compleja porque son más de 200 páginas. Quisimos hacer un fresco de su vida”.

“Diego Rivera” es una obra ambiciosa porque tiene cinco registros estéticos diferentes. Un logró de José Luis Pescador. “En el primer capítulo vemos el dibujo infantil de Rivera, en el segundo capítulo vemos la influencia en Diego de Posada; en el tercer capítulo hay páginas construidas increíblemente en formato cubista; después en los últimos capítulos ya es más el Diego muralista y se deja ver eso. Son lecturas sutiles que no necesariamente van a ser evidentes para todo el mundo, pero el que lo pueda llegar a notar verá el esfuerzo que está ahí, cinco registros diferentes”, cuenta De la Mora.

Una obra bella y con profunda investigación y documentación, afirma Pescador, quien señala que al contar la vida y obra de Rivera muestran que historia real y mito van entrelazados; por ejemplo, que fue espía de Lenin o que comía niños, “cuando Rivera dice que es espía de Lenin, según él, no sabemos si es verdad o no, sus biógrafos lo ponen en duda. Lo más seguro es que no. Tampoco era cierto que comiera niños humanos como él decía”, apuntan el artista visual y el creador de novelas gráficas.

