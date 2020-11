La Muestra Nacional de Teatro se cancela, en su lugar harán mesas de diálogo

La Muestra Nacional de Teatro ha sido cancelada, en su lugar se realizará un encuentro digital llamado Escala 2020. La edición se celebraría este año en Yucatán; sin embargo, por la situación derivada por la pandemia, la entidad no podrá albergar el encuentro escénico este año ni el próximo. Además, los recursos para este encuentro cultural fueron "ajustados".

En conferencia de prensa, Marisa Giménez Cacho, titular de la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL, indicó que se analizó la idea de realizar una muestra en formato virtual pero se consideró que sería "poco interesante".

"Se consideró hacer en formato virtual pero optamos por hacer esta Escala, porque nos pareció que lo más fácil era ir en automático a presentar todas las propuestas digitales que la gente ha producido, pero si soy sincera nos pareció poco interesante, poco propositivo", indicó Giménez Cacho.

La funcionaria indicó que en 2021 la MNT no se realizará en Yucatán debido a que el estado ya les comunicó que por cuestiones financieras no podrá estar en condiciones de ser sede. "El tema de la pandemia ha traído gastos muy fuertes a los gobiernos, de tal suerte que han tenido que ajustar sus presupuestos. De modo que un evento extraordinario como es la Muestra no lo pueden asumir y ya nos lo dijeron de una vez", indicó Giménez.

Además, señaló que el año pasado el INBAL destinó 5 millones de pesos para la realización de la MNT en Colima, mientras que el estado sólo invirtió 3 millones de pesos. El presupuesto de este año "fue ajustado", pero no precisó la inversión para la Escala 2020.

Escala se llevará a cabo del 1 al 6 de diciembre con una serie de mesas en las que participarán un grupo de creadoras y creadores escénicos, quienes son parte de la Dirección Artística de la 41 Muestra Nacional de Teatro.

Las mesas abordarán temas como nuevos modelos de producción y creación durante la pandemia; Teatro para, con y desde la comunidad; Virtualidad y teatro para infancias y adolescencias; y Ensayos y especulaciones sobre teatro y cosmopolítica.

Durante esa semana también se rendirá homenaje a Juan Tovar, José Luis Ibáñez y Julián Guajardo. A estas actividades se suma el taller Cómo aplicar al estímulo fiscal Efiteatro, con la finalidad de que la comunidad teatral conozca los procedimientos necesarios para presentar un proyecto susceptible de ser beneficiado a través de este estímulo.