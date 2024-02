A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofreció disculpas a artistas por el atraso de tres meses de un pago.

“Ofrecemos una disculpa sincera por el retraso ajeno a la institución”.

Los afectados son los que participaron en el Encuentro Nacional de Danza y el Premio INBAL/UAM 2023 que denunciaron la situación a través de redes sociales y a través de una carta dirigida a Lucina Jiménez, titular del INBAL.

“A 3 meses de haberse llevado a cabo el Encuentro Nacional de Danza organizado por Danza INBAL no hemos recibido pago alguno, no sólo eso, si no que la intención de comunicación de la Coordinación Nacional de Danza hacia nosotrxs, ha sido por demás deficiente”, escribió Mariana Arteaga, coreógrafa y bailarina, en X.

En la misiva, fechada el 15 de febrero, los artistas señalan que nunca se les dio información sobre las fechas en las que se les realizaría el pago, mientras que a los del Comité Curatorial se les dijo que el pago no podía pasar del 31 de diciembre, “al ser un presupuesto etiquetado para el año fiscal 2023”.

Al respecto, el INBAL justificó la tardanza del pago porque “debido a la programación del gasto público” e indicó que los pagos se realizarán a partir del 19 de febrero y concluirán en la primera semana de marzo.

Esta no es la primera vez que la comunidad artística se ve afectada por adeudos de las autoridades de Cultura. A inicios de febrero artistas y creadores del Sistema Nacional de Creadores y del programa Jóvenes Creadores protestaran por la falta de pago del estímulo del mes de enero.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoció la situación y ofreció disculpas en un comunicado que sólo fue enviado a los beneficiarios:

"Efectivamente, hay un retraso debido a los trámites propios de los registros de inicio de año. Les ofrecemos una sincera disculpa".





