Treinta y tres años después de la legendaria exposición CARA (Chicano Art: Resistance and Affirmation), que se presentó en la Galería de Arte Wight de la Universidad de California Campus Los Ángeles (UCLA), el trabajo de sus artistas: Carlos Almaraz, Linda Vallejo, Frank Romero y Patssi Valdez, entre otros, se exhibe en "In Your Face: Chicano Art After CARA", retrospectiva montada en Guanajuato como parte de la agenda del Festival Internacional Cervantino (FIC).

"CARA fue una exposición importante porque comenzó a establecer, en aquellos tiempos, al arte chicano como parte del canon estadounidense; fue importante porque veníamos de un proceso donde nadie quería comprarlo o estudiarlo. Ahora, las cosas han cambiado y esta muestra, retrospectiva de dicha exhibición primordial, es la prueba de que el arte chicano sigue vigente y está más asentado en el canon estadounidense", afirma Eduardo Díaz, director adscrito del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian, institución que patrocina la muestra conformada por 31 firmas y 53 piezas, y cuyos ejes son el feminismo, la identidad, la lucha campesina y el movimiento chicano que comenzó en 1968, entre una cadena de batallas por los Derechos Humanos y civiles de los campesinos, y el liderazgo de los activistas César Chávez y Dolores Huerta. Una lucha conocida que alcanza aspectos como la educación, la Salud Pública y los movimientos encabezados por los afroamericanos, los indios nativos y los asiáticos americanos.

Exhibición de arte chicano, titulada "In your face", forma parte del Festival Internacional Cervantino. Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

"Creo que, por parte de los mexicanos, ha habido un desconocimiento de la experiencia chicana. Nuestra realidad es bicultural y bilingüe, vivimos en una constante negociación cultural. En México es difícil comprender cuál es nuestra realidad", afirma Díaz y cuenta que nació en El Paso, Texas, aunque su padre era de Ciudad de Juárez: él está del otro lado, viviendo con un pie en Estados Unidos y otro en México.

"A veces la gente no entiende que nuestra realidad es diferente. A través de los años, hemos tenido que luchar por el derecho a votar, el derecho a la educación, el derecho a los servicios médicos. Ésa es la realidad para nosotros: una constante lucha, reflejada en el trabajo de los artistas que integran la muestra".

Díaz recapitula: en Estados Unidos hay más de 67 millones de latinos y el 60 % de estos es de ascendencia mexicana. Sin embargo, es común que la gente no comprenda la diversidad de la comunidad latina allá, algo que Díaz, como presidente del Museo Nacional del Latino Estadounidense, conoce a fondo y lo ha llevado a trabajar arduamente con las realidades de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Ecuador y demás: "Nuestra labor, que consiste en representar la pluralidad de la comunidad latino-estadounidense, es noble".

Para entender "In Your Face..." y su carácter retrospectivo sobre los pasos de los artistas de "CARA", sin exhibir las mismas piezas de la muestra original, hay que adentrarse en el espíritu chicano y lo que lo diferencia de la comunidad latina. "La cuestión de la identidad es interesante. Dan Guerrero, uno de los mayores activistas gays e hijo del también activista Lalo Guerrero, lo ha definido: chicanos are mexican-americans who are not kidding o, en otras palabras, los chicanos son mexicano-estadounidenses que no están bromeando. Se trata de un posicionamiento político", concluye Díaz.

Tras haber sido montada en ciudades como Roma, Berlín y Madrid, "In Your Face: Chicano Art After CARA" podrá verse en el Museo Casa Conde Rul (Plaza de la Paz 75, Guanajuato) hasta el 4 de febrero de 2024. Las piezas pertenecen a la Colección de Arte de AltaMed, empresa que también hizo el trabajo curatorial a cargo de Susana Smith-Bautista

melc