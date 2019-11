El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Mayer, tiene la intención de armar un proyecto piloto que involucraría a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que algunos espacios de la red de teatros del IMSS funjan también como lugares para exhibición de películas. Es tal el interés del legislador, que invitó a la coordinadora de Bienestar Social del IMSS, Olga Georgina Martínez Montañez, encargada de asuntos culturales, a un foro con miembros de la comunidad cinematográfica, la iniciativa privada y representantes de las alcaldías, donde le planteó la idea, pero la funcionaria lo bateó. Lo cierto es que, a la fecha, no existe ningún proyecto aprobado. “Más bien los invitamos al teatro”, nos dijo Martínez. Y aclaró que sí se le hizo la propuesta, “pero que en este momento no hay ningún plan. No estamos cerrados, pero creemos que los teatros deben ser teatros”. El diputado tendrá que buscar en otro lado.

Cultura vuelve a perder batalla por patrimonio

En septiembre pasado la casa de subastas Millon (Francia) sacó a la venta 120 piezas prehispánicas, de las cuales 95 eran de México. En aquel entonces hubo dos conferencias, una en México y otra en Francia, en ambas se buscó que Millon cancelara la subasta, pero no sucedió así. La pregunta de si realmente el patrimonio mexicano está protegido quedó en el aire; sin embargo, el miércoles ese cuestionamiento parece que encontró respuesta porque la casa de subastas Sotheby’s puso a la venta un lote de 74 piezas prehispánicas, 57 eran de varias culturas asentadas en territorio nacional. En ambas subastas, el INAH interpuso denuncias, ninguna rindió frutos. Las dos subastas se llevaron a cabo; es decir, cero y van dos, ¿cuántas piezas más serán subastadas antes de que se logre una legislación que proteja al patrimonio mexicano?