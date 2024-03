Con la pieza "La Esmeralda", que los integrantes del Ballet Bolshoi, Vasily Medvedev y Stanislav Fečo, hicieron tomando como punto de partida el concepto de Marius Petipa, la primera bailarina Blanca Ríos se despedirá de la Compañía Nacional de Danza (CND).

Ríos cuenta que desde hace once años, cuando estrenó "La Esmeralda" con la CND, su personaje la cautivó: "Después me fui encontrando con otras cosas en el camino: la Esmeralda como piedra preciosa, que representa los nuevos comienzos". Despedirse con este ballet es, en sus palabras, una manera de rendir homenaje a sus maestros Medvedev y Fečo.

"Por eso escogí "La Esmeralda" para despedirme. También me cautivó la bravura de la gitana y que es enamoradiza; la parte técnica de su baile", afirma sobre la pieza inspirada en "Nuestra señora de París", de Víctor Hugo.

La bailarina Blanca Ríos de la CND. Foto: Berenice Fregoso/ El universal.

La Esmeralda, continúa, prácticamente baila en todo el ballet, lo cual es un reto que requiere de cierta plenitud física y mental: "Es duro, muy duro. Baila todo el tiempo y se necesita mucha resistencia, que la parte técnica sea sólida y que, además, haya madurez artística para interpretar un personaje como éste. Hace 11 años. Fue un gran reto para mí. En el presente lo sigue siendo, pero creo que con los años de experiencia que llevo he podido crecer como bailarina. Me encanta la idea de volver a hacerlo, interpretar este papel de nuevo es maravilloso porque me hizo cumplir mis mi más grande sueño y me deja un hermoso viaje: haber logrado una carrera en mi país, lo cual me enorgullece. Ha sido un gran honor pertenecer a la compañía más importante de México".

El inicio de este nuevo capítulo en su trayectoria es, también, una oportunidad para dedicarle más tiempo a Ballerina Center, escuela de danza que fundó en 2018; la CND exigió mucho de su atención y trabajo, pero ahora podrá "transmitirle a sus alumnas su experiencia bailando en la Compañía; trabajar con ellas más de cerca, inspirar y compartir mis vivencias a lo largo de esto años". Esto también será una oportunidad para devolverle a su familia el apoyo que le brindó para su desarrollo profesional.

La bailarina Blanca Ríos de la CND. Foto: Berenice Fregoso/ El universal.

No descarta aceptar algunas invitaciones para bailar, si estas surgen. "No quiero dejar de bailar y cortar de golpe. Para un bailarín no es fácil dejar el escenario".

Ríos agradeció al público que la ha acompañado en estos años: "Por él he podido hacer esta maravillosa carrera; gracias a la Escuela Superior de Música que me formó; al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y a la compañía Nacional de Danza por todo lo que me dio y por este viaje que ha sido maravilloso".

Resaltó, por último, que la producción de este montaje —realizado entre la CND y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que dirige la exbailarina Maria Seletskaya— es "maravillosa. El vestuario me parece espectacular y creo que, a nivel técnico, no es un reto sólo para Esmeralda, mi personaje, sino para todos los bailarines que participan, ya que bailan muchísimo y tienen pasos difíciles".

La bailarina Blanca Ríos de la CND. Foto: Berenice Fregoso/ El universal.

"Es una producción que los nuevos jóvenes, los nuevos talentos que están empezando su carrera, tienen que conocer. Por ello, me gustó mucho la idea de que se hiciera de nuevo en la CND".

"La Esmeralda" estará en el Palacio de Bellas Artes el 3 de marzo, a las 17:00 horas; el martes 5 de marzo, 20:00; jueves 7, 20:00, y domingo 10 de marzo, 17:00 horas.

