Querétaro. — Uno de los platos fuertes de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales (FILMAQ) fue la participación del escritor y guionista de cine Guillermo Arriaga, quien afirma que el guión cinematográfico no es reconocido de forma adecuada en México, además de ser subestimado por el gremio literario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Arriaga —guionista de películas como "Amores perros", "21 gramos", "Babel" y "The Burning Plain"— explica también los vínculos que se forman con los públicos en las ferias y festivales dedicados al arte y la literatura. “Los festivales como este te acercan al público, además te permite conocer el trabajo de otros colegas; tengo un grupo de amigos que no veo porque no viven en México; y sólo los encuentro en ferias, eso es lo importante, los vínculos” expresa.

Sobre los objetivos de la FILMAQ, Guillermo Arriaga agrega que los medios audiovisuales han rebasado desde hace unos años las pantallas. “No sólo es la televisión ya, tenemos podcast, arte contemporáneo, hay otras plataformas con las que podemos trabajar”.

El escritor —ganador del Premio Alfaguara 2020 por "Salvar el fuego"—, afirma que el guión cinematográfico ha sido menospreciado en la historia cine. “Creo que el guión es menospreciado, casi nadie conoce a los escritores de las películas, incluso el propio término es peyorativo, que funciona como una pequeña guía, yo no creo que a ningún dramaturgo se atrevan a decirle que haga una guía pequeña, antes se le decía libro cinematográfico, así lo veo yo”, afirma.

También señala que existe un desconocimiento sobre el trabajo que realizan los escritores de cine. “Hay mucha gente que considera que el trabajo del escritor de cine es únicamente poner diálogos, estructuras, silencios; en mi caso, yo soy el creador de la estructura de la película y me involucro en su realización, no me voy a mi casa y ya, yo estoy cerca de todos los procesos”.

Arriaga (Ciudad de México - 13 de marzo de 1958), cuestiona que la mayoría de las personas no conozca a los guionistas del cine que consumen habitualmente.

“La gente sabe poco sobre los escritores de cine, si le preguntas a alguien si conoce al escritor de Y tu mamá también o de Esto no es Berlín no te podrán responder, además de que no se invita a la mayoría de los escritores de cine a los festivales, pienso que se debe invitar a los escritores de cine a festivales y reconocerlos por su trabajo”, agrega.

El creador, cuyas novelas han sido traducidas a decenas de idiomas y son conocidas en el mundo, expresa que todos los escritores, sin depender de su género o dispositivo, merecen respeto y son una parte importante de la literatura. “Respeto el trabajo de todos mis colegas, aunque yo no me vaya a dedicar a escribir telenovelas, tengo amigos muy queridos que hacen telenovelas, se requiere un gran talento para escribir algo así”.