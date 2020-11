Función Pública inhabilita 10 años a María Cristina García Cepeda, exsecretaria de Cultura

María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura durante el sexenio pasado, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública y fue sancionada con una multa de cerca de 20 millones de pesos por “daño al erario al otorgar recursos para el proyecto 'Museo de Museos' que nunca se concretó”.

Además de García Cepeda, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval informó sobre las sanciones en un comunicado, en el que que también fueron inhabilitados y multados el ex Oficial Mayor y la ex Directora General de Administración, aunque en ningún momento, la Secretaría dio algún nombre, se sabe que son Francisco Cornejo y María Eugenia Araizaga.

Irma Eréndira Sandoval dijo que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los ex servidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

Los 59 millones se entregaron en dos momentos: 50 millones de pesos en marzo de 2017, y 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018.

Sin embargo, de acuerdo con la SFP, la entrega de los 59 millones se hicieron sin considerar las normas aplicables y con ello se “causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”.

Debido a esas acciones, “el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas ex servidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su ex titular, el ex Oficial Mayor y la ex Directora General de Administración”.

De acuerdo con la SFP, el procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, el OIC detectó posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.