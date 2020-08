Han pasado más de cinco meses de la pandemia y México continúa en pleno proceso de desconfinamiento paulatino. Además, ante la crisis económica, los mexicanos siguen buscando alternativas para mitigar los efectos de la pandemia. Debido a que la República Mexicana está dividida en rojo, naranja y amarillo, millones de estudiantes de educación básica han cambiado las aulas por los espacios de sus casas para retomar el curso escolar; este suceso histórico ha puesto en evidencia la precarización de miles de familias que no cuentan con televisión en sus hogares o con una herramienta digital.

Los fotógrafos de EL UNIVERSAL han registrado en la última semana, cómo en México los ciudadanos salen por esparcimiento, por trabajo, e incluso para exigir al gobierno apoyo para sectores que no han podido retomar sus actividades, como los circos.

Cuatro niños aprendiendo de la tv y uno en camino, de Diego Simón Sánchez - 17 de agosto



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

La foto de los niños viendo la tele la hicimos la semana pasada, por el regreso a clases. Contactamos a esa familia el día que hicieron el examen de Comipems, el fin de semana pasado, llevaron a su hija más grande para hacer el examen de ingreso a la prepa.

Nos invitaron a su casa para ver cómo sería el regreso a clase de sus hijos, son cuatro hermanos de distintos grados. La primera niña va a entrar al kínder, el segundo a quinto de primaria, la otra niña iba a entrar a segundo de secundaria y la mayor es la que se va a la prepa.

Fuimos a su domicilio en la colonia Ajusco, viven en una especie de vecindad. Esa familia es de 7 personas porque hay un hijo más, un bebé. Viven en un espacio muy pequeño e iban a tener que turnarse las clases porque sólo tienen una televisión y un celular.

Esta semana nos hablaron de una organización para pedirnos que les pasáramos el contacto porque les querían dar una computadora. El reportaje funcionó para algo, para que se pueda ayudar a la gente, a estos niños que viven con esa calidad de vida y necesitan de más recursos para poder estudiar.

Desolación y esperanza en una cajita en Xochimilco, de Adriana Hernández -20 de agosto



Foto: Adriana Hernández/ EL UNIVERSAL

La tomamos el viernes que reabrieron los embarcaderos. Después de un rato de espera nos metieron en lancha con motor. Aunque vimos mariachi y gente, se siente un ambiente desolado. En esa imagen se siente esa desolación, la gente está contenta pero sabe que tardará en recuperarse económicamente.

Hace un año fui por el cumpleaños de mi papá. A él le gustan mucho los norteños. Ahora, ver esta desolación sí es triste porque ves a la gente que en serio les urgía que se reabrieran porque viven de eso. Son gente que tienen varias trajineras. La gente está contenta, pero saben que al final de cuentas está el riesgo. Ver esto es todo el folclor de Xochimilco y es triste que no haya bullicio, que escuches al mariachi que está lejos de ti. Los canales están vacíos.

Cubrebocas en los aparadores, el nuevo outfit del capitalismo, de Diego Simón Sánchez - 20 de agosto



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Esta foto me recordó a los memes y las cosas que veíamos antes de empezar el grueso de la pandemia de Covid-19. Se decía que todo esto iba a acabar con el capitalismo, otros, más exagerados, decían que la naturaleza estaba exigiendo su espacio. Ahora, lo que vemos es que todas las empresas se han puesto las pilas para hacer productos relacionados con higiene y sanitización, en este caso los cubrebocas, están de moda para que puedas combinarlos con tu ropa.

Es curioso cómo los maniquís ya hasta tienen los cubrebocas, la nueva prenda que tienes que agregarle a tu vestuario, es un básico al salir de casa. En los aparadores te venden una enorme variedad de modelos. Ahí en la foto se ven unos de leopardo y otros de colores. Esto no es el final del capitalismo.

Entre lodo y árboles, lucha libre en chinampas, de Carlos Mejía - 17 de agosto



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Desde el viernes 21 de agosto las trajineras de Xochimilco reanudaron sus actividades y, al día siguiente, fui a tomar estas fotografías de un concepto que se llama “Chinampa luchas”. Fue hecho por una familia de luchadores, la familia Olivares, que al no poder hacer eventos en su pequeña arena se les ocurrió mudar el ring a una chinampa de su propiedad.

Hacen las luchas ahí y las transmiten por streaming. No han tenido mucha gente que haya pagado por eso, pero tienen la esperanza de que la gente se interese. Han dado tres funciones, no las hacen con una periodicidad fija, sino varían; por lo general son los sábados, pero depende de la posibilidad que tienen para pagar a los luchadores.

Cuando regresemos a la normalidad esta modalidad con público sería buena experiencia, sobre todo para el turismo. Los luchadores se dan con lo que se encuentran, como con una maceta. Me gustó la atmósfera del lugar, entre plantas y lodo, al aire libre, con el ring dándole todo el sol. Los luchadores pelearon como si estuvieran en la mejor arena del país. Cobran 30 pesos, no se me hace caro.

Trabajadora, mamá y ahora maestra en casa, de Diego Simón Sánchez - 24 de agosto



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Fuimos al domicilio de esa familia, en Aragón. Nos abrieron las puertas para retratar cómo vivían el primer día de clases las pequeñas Alexa y Danna Paola. Ellas comparten una compu, una tele y los celulares; así iban a iniciar el reto de aprender en casa. Ellas tienen el apoyo de su mamá que hace home office. Están las tres todo el día en clase.

Me sorprende la mamá porque también va a ser maestra de sus hijas, asesora de sus niñas. Una es de sexto y la otra de quinto. Ella le decía a su hija mayor que le ayudara a su hermana menor en lo que pudiera, la unión entre mamá y hermanas. Una realidad muy distinta a la fotografía de los cuatro hermanos.

Circo afuera a Palacio Nacional, de Sergio Tapia - 25 de agosto



Foto: Sergio Tapia/ EL UNIVERSAL

Es una manifestación de una asociación de cirqueros, cuatro familiares de cirqueros de los fundadores: dos son de la Roma y dos de Buenavista. Fueron a manifestarse porque el gobierno no les había dado apoyo y tenían meses sin trabajar. Hicieron un show en la calle de Moneda, afuera de Palacio Nacional. Llevaron malabristas, equilibristas, mimos y payasos. Se puso bueno el show, eran como unas 40 o 50 personas.

Había mucho color, es extraño ver ese tipo de manifestaciones. En lugar de ir a gritar, fueron a enseñar un poco de su arte y de lo que están dejando de hacer. Cuando todo esté más tranquilo me iré a dar mi vuelta al circo.

En la Basílica, misa con sana distancia y hasta que termine, de Germán Espinosa - 25 de agosto



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Fuimos a la Basílica de Guadalupe para ver cómo operaba entre semana, la imagen fue tomada un martes a las 11 de la mañana. Está muy controlado, nos comentó la persona de comunicación social que va mucha menos gente que en fin de semana.

Hay misas cada hora y media y la gente se forma a la entrada manteniendo la distancia. Les indican que si entran es para quedarse a la misa completa. No empiezan tan temprano, me parece la primera es a las 10 de la mañana, entre misa y misa sanitizan.

Los fines de semana no hacen las misas adentro sino que el padre sale a la explanada. Entre semana tienen un aforo de 500 personas para mantener la distancia.

López-Gatell, no pierdas el tino, de Jorge Serratos - 25 de agosto



Foto: Jorge Serratos/ EL UNIVERSAL

Normalmente en ese local de piñatas siempre hacen de políticos o de personajes que son noticia del día. Ya habíamos visto que tenían la del Covid, pero no la del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Lo anduvimos esperando como dos semanas hasta que salió.

Lo que nos cuenta la gente es que ha tenido éxito, que se venden de dos a tres piñatas por semana y el costo está entre 250 y 300 pesos. Los que las venden no las fabrican, nada más las reciben. Hay gente que se las ofrece. Era muy típico que vendieran piñatas de políticos cuando caen en desgracia, pero ahora está la de Gatell, que sigue en boca de todos.

Padre soltero, cinco hijos y una tv prestada, de Jorge Alvarado - 25 de agosto



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

El lunes hice fotos del nuevo regreso a clases en una zona que se llama San Cristóbal Huichochitlan, en el barrio La Concepción, en Toluca. Hicimos ahí el reportaje de esta comunidad en la que mucha gente no tiene recursos, no tienen internet, algunos no tienen televisión. Nos pidieron que diéramos continuidad al nuevo regreso a clases, entonces hablé con uno de los líderes otomís para preguntarles si me podían presentar a una familia para darle continuidad al tema.

Esta familia me sorprendió. Él es padre soltero de cinco hijos y no tiene trabajo, además, sólo una de sus hijas puede ir a la escuela, mientras los demás observan cómo la pequeña está estudiando, así que ahora entraron a estudiar con ella y lo hacen con una televisión que les prestaron. La mamá de este señor le echa mucho la mano, ella vende sombreros y tapetes de palma, es sorprendente las carencias que tienen.

Muchísimos policías para llevarse a dos mujeres, de Jorge Alvarado - 27 de agosto



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

Se trata de un parque en la unidad Victoria. Ante la instalación de un poste de luz, vecinos no quieren que les quiten ese parque. Obviamente el gobierno tiene los trámites para hacer los cambios. La protesta fue entre comillas de manera pacífica hasta que llegaron los policías. Los vecinos trataron de impedir poniéndose frente a las máquinas y les pidieron los permisos.

Detuvieron a dos mujeres, se las llevaron y los vecinos que estaban se encontraban calmados. Más que nada el problema fue por obstrucción por los trabajos en Toluca, Estado de México.

Estas torres son de esas cuadradas muy altas, como con brazos. Las van a cambiar por los nuevos modelos que son como un poste. Están modificando ese tipo de estructuras y van a modificar una más, pero afectarían lo que es el parque.

En detenciones que he visto por lo regular se llevan a los hombres porque hay agresiones por alguna de las dos partes, por los manifestantes o los policías, pero en esta ocasión fue muy extraño. Ella estaba al frente de la excavadora, todo estaba rodeado por granaderos y llegó un oficial y les dijo que si seguían obstruyendo se los iban a llevar. Fue algo inmediato, muy rápido, me sorprendió. Hubo un pequeño connato de bronca, eran muchisísimos policías. Tanta policía para llevarse a unas mujeres.

fjb