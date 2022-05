“Exijo un proceso justo”: Andrés Roemer, sobre acusaciones de abuso sexual

Andrés Roemer aseguró que los señalamientos en su contra consisten en 60 tuits, más no acusaciones formales, de las que se han realizado cinco en total. “Se transforma un tuit en una sentencia (...), se usa un Tiktok o un Facebook (sic.) como una jurisprudencia que no sólo afecta a inocentes, sino también a las verdaderas víctimas”, dijo el exdiplomático.

El también escritor acusa que en su caso ha habido irresponsabilidad “por no decir una perversidad en los medios, o de enemigos, de gente que se encuentra detrás tratando de hacer una narrativa”, dijo en el programa Sergio y Lupita, en Heraldo Radio.

Roemer afirmó en entrevista que a él no le interesa la narrativa ni lo que las personas crean, sino que le importa “volver a las pruebas” en su caso por violación.

Como aseguró en un video publicado hace cinco días, el presunto culpable insistió en que la Fiscalía de la Ciudad de México “ha fabricado, tergiversado, agravado los delitos que han denunciado contra mí”.

“Yo nunca en mi vida he extorsionado, ni he violado, ni he encerrado, ni he pedido sexo a cambio de puestos políticos”, aseguró Roemer, quien también afirmó ya haber hecho estas declaraciones en dos pruebas de polígrafo.

El exdiplomático afirmó que está dispuesto a entregar las pruebas necesarias para comprobar su inocencia y exigió un juicio justo. También aclaró que “nunca” ha encerrado a alguien, que en su casa, donde “vivía mucha gente”, nunca hubo llaves.

“Jamás en la vida aceptaré algo que no he hecho”.

Roemer denuncia que fue plantado por el Ministerio Público

En la entrevista radiofónica, Andrés Roemer habló sobre cómo el Ministerio Público lo dejó plantado el viernes pasado.

“Me dijeron ‘te vamos a comunicar por Zoom con una persona del Ministerio’ y una persona de Comisión de Derechos Humanos para que atestiguara y estaba (...) mi abogada”.

Sobre esa cita, Roemer explicó que fue confirmada a las 11, pero aun así no fue atendido. “(Me dicen) que no va a aparecer una vez más la persona del ministerio público” y su abogada le dijo que la llamada no se llevó a cabo por “órdenes de arriba”.

“Lo que pido no es un favor (...) exijo como ciudadano es el derecho a que me pueda defender y a un proceso justo”, afirmó el escritor.

Andrés Roemer traba en un libro sobre su “historia”

Sobre estos presuntos enemigos, Roemer adelantó que actualmente trabaja en un libro sobre “su historia” donde dará detalles sobre las personas con las que ha tenido rivalidad. “He tenido la oportunidad de hablar con gente ofendida, escucharla, dialogar con ellas”, detalló.

“Que se abran las carpetas”, pide hijo de Andrés Roemer

Luego del video de cuatro minutos donde Andrés Roemer reapareció pidiendo que se lleve un juicio justo y señalar que hay más de 400 mujeres que lo apoyan, su hijo, Alejandro Roemer, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el Noticiario Por la Mañana de Grupo Radio Fórmula, que “ha pasado más de un año para que saliera mi papá a dar su versión de los hechos” es porque quería agotar la vía institucional, tiempo en el que, dijo, se “ha pintado como el monstruo Roemer con un calabozo inexistente”.

Dijo que su padre sigue en Israel y que quiere llevar a distancia el juicio.

“Dicen que son 61 denuncias, esa es la narrativa que se replicado incesantemente en medios, es muy engañosa y ha sido manejada de forma irresponsable porque de esas 61 denuncias, 49 son anónimas, no tienen nombre ni apellido, se publicaron en una plataforma sin persona responsable, sin ningún filtro”, afirmó Alejandro Roemer.

Incluso señaló que él y su hermano publicaron, vía Periodistas Unidas Mexicanas, más de un par de estas denuncias anónimas, “solo para corroborar la falta de robustez y rigor periodístico de esta plataforma y son realidad doce denuncias hechas en Twitter para las cuales existen nombre y apellido, de las cuales la mitad se están judicializando”.

