La gira que hará por el continente americano el pianista argentino Pablo Estigarribia, uno de los músicos de tango más destacados, tiene como punto de partida la Ciudad de México. Esta primera escala será el 25 de mayo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), para presentar su álbum "Horacio Salgán Piano Transcriptions” que le valió a Estigarribia el Grammy Latino al mejor álbum de Tango en 2022 el año pasado; un disco, en palabras del músico, de piano solo independiente, centrado en la recuperación histórica de un concierto legendario que el pianista, compositor y director de orquesta Salgán ofreció en abril de 1991.

"Yo estaba convencido de que no iba a ganar el Grammy, tan es así que no fui a la ceremonia. Nunca imaginé que fuera a trascender frente a otros discos más comerciales y con más llegada al mercado", afirma Estigarribia, en entrevista.

Hace una década, al pianista se le hizo llegar una grabación del único concierto que Salgán hizo para piano solo, tocando sus repertorios de tango. "Él tocaba habitualmente con su dúo o con guitarra eléctrica. Es muy raro y especial que lo hiciera sólo con el piano".

La existencia de un material así hecho por un músico de un virtuosismo total para el tango, era de sumo interés para ciertos pianistas. Nunca se planeó una grabación profesional, con formato de álbum, sobre dicho concierto. El multiinstrumentista y cantante Juan Carlos "Mono" Fontana, quien trabajó con músicos como Luis Alberto Spinetta, entre muchos otros, asistió al ya mencionado concierto de Salgán y lo grabó con un Walkman; este es el registro de ese concierto histórico de Salgán que llegó a las manos de Estigarribia.

"Cuando recuperé esa grabación no oficial me di cuenta de que estaba frente a un tesoro del tango y la cultura argentina". Entonces, Estigarribia decidió que en algún momento se sentaría a trabajar, desgrabaría nota por nota y transcribiría el concierto para reconstruirlo, reinterpretarlo, en lo que hoy es álbum "Horacio Salgán Piano Transcriptions” . Su valor histórico es la recreación de un concierto al que sólo asistió un puñado de personas hace más de 30 años en Argentina y ponerlo al servicio de quien quiera escucharlo. Una deuda que el pianista tenía que saldar, en cierto sentido, con Salgán, puesto que gracias a él decidió dedicarse a dicho género musical: "Yo me enamoré del tango a través de la música de Salgán", afirma.





Estigarribia se presentará el próximo 25 de mayo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Foto: Gabi Ferreyra





Una particularidad del concierto, algo muy atractivo para los pianistas, es que en las orquestas, por lo común, el instrumento protagonista puede ser el bandoneón o el violín, más no el piano y, mucho menos, con un rol tan protagónico: "En esa orquesta había un despliegue de virtuosismo que atrapaba a los amantes del piano".

Si bien —continúa—, Salgán respeta la estructura musical y es impecable en su forma de abordar la tradición del tango, hay una serie de elementos formativos que le son ajenos al tango, pero están a su servicio: se puede detectar, por ejemplo, la presencia del jazz y la música brasileña. "Resulta en una música más internacional, más accesible a quienes no escuchan tango, pero sí otro tipo de música".

Después de presentarse en el Cenart, Estigarribia viajará a San Francisco, en cuyo Conservatorio estrenará, el 11 de junio, su "Concierto para piano y orquesta en forma de tango", que podrá consultarse en el canal oficial de YouTube del músico. Las escalas en los siguientes seis meses de su gira serán en Buenos Aires, Vermont, California, Oregón y Washington D. C.

Tal como Salgán, la formación de Estigarribia fue clásica, en un principio, pasando por un periodo de coqueteo con el jazz. "Ya estaba nutrido de estas otras disciplinas, me resultó atractivo agarrar el tango e incluirlo en distintos gestos de otras músicas para crear un perfil de tango más nuevo. Al estar tan desarrollado el uso del piano en la música clásica se instaura una cantidad de colores y texturas en el piano que otras músicas más jóvenes no tienen. De repente, empezar con el tango y con todo el bagaje de colores de la música clásica lo pone a uno en una situación ventajosa tanto a nivel técnico como en la cuestión estética", concluye.

