No se pueden entender las súper ventas de Art Basel, feria de arte contemporáneo que se realiza cada año en un carrusel de ciudades que incluye Basilea —donde fue fundada por un grupo de coleccionistas en 1970— y continúa en Miami, Hong Kong y, más recientemente, en París, sin el respaldo del poderoso banco suizo UBS. Dicho de otra forma, no se puede entender la compra de obras artísticas —sobre todo pintura y escultura—, cuyos precios llegan a alcanzar millones de dólares, sin considerar a éstas como inversiones financieras relativamente seguras.

La neoyorquina Mary Rozell es directora global de la Colección de Arte UBS, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo a nivel corporativo, la cual consta de más de 30 mil obras, entre pinturas, obras en papel, fotografías, esculturas, videos e instalaciones de artistas de todo el mundo. Durante la más reciente edición de Art Basel Miami Beach, que se llevó a cabo la semana pasada, del 8 al 10 de diciembre, la abogada e historiadora del arte, autora del libro “The Art Collector’s Handbook”, contestó para EL UNIVERSAL este cuestionario vía correo electrónico, en el que cuenta que, durante la feria, se dio tiempo para visitar el stand de la galería neoyorquina Sikkema Jenkins, que incluía trabajos de Jeffrey Gibson, quien representará a Estados Unidos en la próxima Bienal de Venecia de 2024.

Cabe hacer notar que Jason Chandler, jefe de Gestión Patrimonial de UBS Estados Unidos, responde una de las preguntas para explicar que entender cómo funciona el mercado del arte implica conocer, a través de una encuesta sobre coleccionismo global, los hábitos de los llamados “coleccionistas High Net Worth”, es decir, aquellos con activos líquidos por encima del millón de dólares.

—¿Cómo fue que la firma UBS se interesó en formar una colección de arte?

—UBS ha estado coleccionando arte contemporáneo desde la década de 1960, práctica impulsada por la creencia arraigada en la empresa de que el arte de hoy fomenta el pensamiento innovador que ha dado forma a la cultura corporativa de UBS.

La colección se compone de varias colecciones de arte individuales con atributos únicos que se han integrado a lo largo del tiempo a través de una serie de fusiones y adquisiciones, en particular Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation y PaineWebber Inc.

Las obras de arte se exhiben en la Galería de Arte UBS en Nueva York y en las oficinas de UBS en todo el mundo, sirviendo como inspiración para los empleados y como una plataforma para el diálogo con los clientes y el público. UBS adopta un enfoque dinámico hacia la colección, continúa adquiriendo y encargando obras de arte a nivel internacional, apoyando a las comunidades en las regiones donde opera. También presta obras a importantes museos de arte e instituciones culturales para exposiciones públicas.

—¿Podría hablarnos del primer grupo de obras y sus artistas con los que comenzó la colección?

La Colección de Arte UBS ha adquirido talentos emergentes que ahora son maestros reconocidos, entre ellos Jean-Michel Basquiat, Vija Celmins, Lucian Freud, Andreas Gursky, Mary Heilmann, Ellsworth Kelly, Roy Lichtenstein, Ed Ruscha, Cindy Sherman, Wayne Thiebaud y Cy Twombly, por nombrar sólo algunos.

—¿Cómo está conformado el equipo humano que trabaja para colección

—Cuento con el apoyo de un equipo global ubicado en Frankfurt, Hong Kong, Londres, Nueva York, Singapur y Zurich.

—¿Cómo se relaciona la colección con el mercado del arte?

—Sólo adquirimos obras en el mercado primario para apoyar directamente a artistas y galerías. Siempre buscamos adquirir trabajos de artistas emergentes y establecidos en todo el mundo, reflejando el crecimiento de la compañía en mercados clave como América Latina, Asia y Medio Oriente.

—¿Cómo funciona el mercado del arte desde la perspectiva de UBS?

Jason Chandler: El arte es una parte importante de la cultura en UBS. Crea una fuerte conexión entre UBS y nuestros clientes: nuestro equipo de asesores y especialistas habla todos los días con los clientes sobre sus colecciones de arte, comparte sus obras con otros a través de la filantropía y

se asegura de que sus valiosas colecciones se transmitan de manera que concuerden con sus deseos y valores.

UBS está muy implicada en el estudio del mercado del arte y realiza cada año una encuesta en conjunto con Art Basel. El estudio de este año incluyó a más de 2,800 coleccionistas activos en 11 mercados del arte a nivel mundial, revelando información clave sobre actitudes, comportamientos y perspectivas de los coleccionistas High Net Worth para el mercado del arte.

(La encuesta revela, entre otros asuntos, el optimismo de estos coleccionistas top que han regresado a comprar en persona; poco más de la mitad de los entrevistados planea comprar una obra durante los próximos 12 meses. Algunos de los planes de compra más activos fueron reportados por coleccionistas de China, Japón, Brasil e Italia).