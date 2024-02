En entrevista con John M. Ackerman en el programa "Diálogos por la Democracia", Diego Prieto afirmó que en la actualidad no hay desempleo para los egresados de las carreras de arqueología, debido a que, gracias a los trabajos derivados del Tren Maya, los arqueólogos tienen fuentes de trabajo.

“Ahora mismo, en el país, no hay desempleo para un arqueólogo. Tenemos ocupados alrededor de 500 arqueólogos y otros profesionistas también, solo para el Tren Maya. Hay que incorporarse a las carreras de arqueología que ahora mismo están creciendo, dijo.

Reiteró que los egresados de Arqueología pueden conseguir trabajo gracias a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de ejecutar el programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza).

“Es muy probable que un egresado de Arqueología tenga trabajo, porque no solamente es el salvamento arqueológico, el presidente instruyó que como parte del proyecto Tren Maya se desarrollara el Promeza, porque la lógica es que, si la gente se va a interesar e introducirse desde Cancún a tierra adentro, o Península adentro, necesitamos que las zonas estén mejor atendidas”, agregó.

John M. Ackerman preguntó a Prieto su postura sobre la destrucción arqueológica y ambiental por el Tren Maya, a lo que el funcionario respondió que celebra su construcción y que lo ve en sentido positivo.

“Yo creo que (los hallazgos alrededor del Tren Maya) van a cambiar la percepción que se tiene de la gran nación maya, que emerge en los primeros siglos antes de nuestra era. Hay que entender que el INAH no está para permitir o impedir una obra, nosotros no decidimos por donde va a pasar una carretera o vía férrea, para eso hay instancias correspondientes. Nosotros lo que tenemos que hacer ante cualquier obra pública o privada tenemos que hacernos cargo de que no se afecte el patrimonio arqueológico”, señaló.

Prieto agregó que gracias a los trabajos de prospección y vuelos Lidar se hicieron desvíos en el trazo original del Tren Maya para evitar afectaciones a estructuras arqueológicas.

“En algunos casos, por ejemplo, en el Tramo 7, dada la característica de la estructura y el nivel de la vía, pudimos irnos en viaducto. En el tramo 5 Sur, muy polémico, el 70% del tramo va en viaducto porque hay que evitar afectar suelos kársticos pero también grutas, cavernas o cenotes, entonces vamos por arriba, protegiendo los vestigios”, aseguró.

Diego Prieto expresó que el país se encuentra en una transformación, y mandó un mensaje a los jóvenes que están interesados en estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. “Necesitamos dejar atrás cualquier idea de que, uy, qué bien estábamos hace dos décadas, por supuesto que eso no fue así, tenemos que mirar hacia delante, pero a diferencia de las visiones neoliberales”, señaló.









