En marzo de 1955 cuando la Federación Estudiantil Universitaria exigía la extinción de las revistas pornográficas porque iban “contra las costumbres y sentimientos de nuestro pueblo”. Durante la protesta que se llevó a cabo en la plancha del Zócalo capitalino, los universitarios pedían libros baratos y otros reclamaban la cárcel para los “envenenadores” de la juventud.

La Unión de Voceadores señaló que esta medida afectaría su economía, sin embargo se unían al movimiento; aunque pidieron que fueran las autoridades quienes tomaran la decisión de dejar de imprimir y vender este tipo de revistas y no un grupo privado.

Así fue como lo reportó EL UNIVERSAL.



En los años 50 la revista "Vea" era popular por su contenido pornográfico. Foto: Especial

Los voceadores en la campaña moralista

26 de marzo de 1955

Con un ejemplar acto de ponderación y de profundo sentido de responsabilidad social, los representantes de la Unión de Voceadores y de la Federación Estudiantil Universitaria resolvieron la situación que se planteó con motivo de la sustracción de publicaciones que circulan legalmente, y que fueron quitadas por algunos irresponsables a los miembros de la Unión durante los actos de protesta en la campaña contra la pornografía.

Ayer, poco después de las siete de la noche, el Secretario General de la Unión de Voceadores y Expendedores de la Prensa, señor José Álvarez Garduño, informó pormenorizadamente a los miembros de su Unión, en la sesión extraordinaria a que se convocó y que fué (sic.) realizada en el salón principal del edificio de la Calzada de Zoquipa.

Manifestó que los representantes de ambas agrupaciones tuvieron un cambio de impresiones y llegaron a un acuerdo en el que se señalaron como puntos principales: primero, que se reconoce y se aplaude la cooperación de la Unión en la campaña moralizadora que se ha emprendido y para la que han cooperado de muy buena voluntad todos los miembros de la misma, pero que se acepta que sólo se retirarán aquellas publicaciones que subrepticiamente, sin el registro oficial, han estado circulando.

Adolescente y niña jnto a un expendio de periodicos y revistas en los años 30. Foto: Casasola vía Mediteca INAH

Argumentaron los voceadores que constituye su patrimonio y el de sus hijos, la venta de las publicaciones y que aquellas que están registradas conforme a la Ley, son para ellos centa legítima y corresponde a las autoridades declarar cuáles son las que deben ser sancionadas y suprimidas conforme a la Ley y no deben ser organizaciones particulares las que hagan ante sí la declaración, sino que cumplidos los trámites legales correspondientes, sean las autoridades las que hagan las declaratorias y obliguen a que no circulen.

Insistieron en que económicamente resultan perjudicados los miembros de la Unión, pero que su deseo de cooperar a la campaña moralizadora los ha hecho aceptar de buen grado el perjuicio económico, para que se vea el ánimo con que sirven los intereses nacionales.

Por su parte en el segundo punto de acuerdo, los miembros de la delegación de la FEU, que ayer realizaron las pláticas, estuvieron de acuerdo en cooperar con los voceadores para que sus agremiados de la Unión no sufran nuevos perjuicios y durante los actos subsecuentes de la campaña gentes irresponsables no provoquen dificultades entre ambas agrupaciones y se hizo constar que no se atenderán los intentos de publicaciones que están procurando dividir a las organizaciones que armónicamente realizan una campaña que tanto beneficio producirá a nuestro país.



Foto: Hemeroteca El Universal

Finalmente se informó que durante la manifestación de este día que realizarán los estudiantes de la FEU con otras agrupaciones, se quemarán revistas inmorales.

Finalmente se dieron a conocer los telegramas de felicitación de la Asociación Nacional de Actores, del Sindicato de la Producción Cinematográfica, de la Liga de la Decencia, de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” y de numerosas organizaciones más.

Declaraciones de la FEU

Los estudiantes universitarios de la FEU manifestaron que hoy culminará el movimiento que iniciaron contra la pornografía, y que han organizado un gran mitin y una manifestación, informando el presidente de la FEU, Víctor M. Gómez Salas, que se ha invitado a todas las organizaciones que se interesan por terminar con la pornografía en nuestro país.

La manifestación principiará a las 10 de la mañana, en la Plaza de Santo Domingo y se moverá con rumbo al Zócalo, para seguir por las principales calles donde harán uso de la palabra varios oradores, entre los que se han anotado ya leónidas Flores Guerra y Jesús García Olvera, de la Facultad de Derecho, que harán público el reconocimiento de la FEU, por la cooperación que todos los sectores sociales han dado a la campaña que inició la Asociación Nacional de Actores, con su secretario general, Rodolfo echeverría Landa, y que las organizaciones estudiantiles de la FEU y las demás de la UNAM han hecho suya.

Puesto de periódicos y voceadores a un lado de Palacio Nacional, en 1955. Foto: Casasola vía Mediateca INAH

Manifestación estudiantil contra las revistas inmorales

27 de marzo de 1955

Ayer se efectuó en el centro de la ciudad, iniciándose a las 10 horas, la manifestación estudiantil en contra de las revistas pornográficas y tuvo este acto gran trascendencia debido a que constituye un paso más, enérgico, para acabar con esta lacra que atenta contra las costumbres y sentimientos de nuestro pueblo.

Integraron esta manifestación organizada por la Federación Universitaria, que preside Víctor Gómez Salas, cerca de mil alumnos de las diversas facultades y escuelas de la Universidad, parte de los muchos miles más que han demostrado su repulsión por esas lecturas inmorales y que han sabido denunciar a esos editores. A este grupo se unieron también estudiantes del Politécnico Nacional.

Momento culminante de este mitin reivindicatorio de la moral mexicana, fué (sic.) la quema de más de tres mil pasquines, efectuada en la Plaza de la Constitución, frente a los balcones de Palacio Nacional.



El escritor Humberto Batis leyendo la revista "Vea". Foto: Norma Patiño, archivo

En la plaza de Santo Domingo se reunieron los manifestantes, quienes pasaron por las calles de Brasil y Monte de Piedad antes de llegar a la Plaza de la Constitución.

Llevaban cartelones en los que se pedían libros baratos y suspensión de revistas pornográficas, mientras otros reclamaban la cárcel para los envenenadores de la juventud. Ya en el Zócalo, hicieron uso de la palabra el estudiante Leónides Flores Guerra; el doctor Alberto Pulido Silva, catedrático de la Universidad y el doctor Manuel Yrizar Lasso.

Todos los oradores pusieron de manifiesto el deseo de que termine la era de los pasquines, aparte de que se pidió a los iniciadores de la campaña, que ésta se amplíe para los cinematógrafos y los teatros metropolitanos. También fué (sic.) unánime la petición de que se reforme el Código Penal, para que los responsables del incremento en México de la pornografía sean castigados severamente, aparte de que se solicitó de las autoridades secunden la campaña, para que ninguna revista de este tipo aparezca más en los puestos.



Foto: Hemeroteca El Universal

El doctor Yrizar Lasso manifestó que los estudiantes estaban dando el ejemplo a los adultos, puesto que en 15 días habían hecho mucho más que las asociaciones de padres de familia y otras agrupaciones, en años que tienen de luchar contra la inmoralidad.

Ya cerca de las 13 horas, para terminar la manifestación en el Zócalo, se presentó ante los estudiantes el subjefe de la policía metropolitana, general Ricardo Topete, quien les manifestó que contarán con todo su apoyo para el buen éxito de la campaña. Les suplicó que allí dieran por terminado el mitin y no fueran hacia la calle de Bucarelli, como lo tenían pensado, para evitar alguna fricción con diversos grupos. Allí dieron por terminado los estudiantes el acto, cuya comisión organizadora estuvo integrada por Jesús García Olvera, de la Faculta de Derecho y José Acosta Vega, de la Preparatoria número 2.

