Fracasar hoy puede ser un asunto público. Ante la viralidad de las publicaciones en redes sociales, cualquiera corre el riesgo de que un error propio sea comentado y juzgado por extraños e incluso noticia nacional o internacional. La historia que presenta el escritor francés David Foenkinos (París, 1974) en su libro “Número dos” (Alfaguara, 2023) es la de un fracaso antes de la era de las redes sociales, pero lo suficientemente popular como para marcar un trauma de por vida: quedar en segundo lugar para interpretar a Harry Potter en el cine, una de las sagas de libros y películas más populares a nivel mundial.

Foenkinos parte de la realidad para esta novela, donde nos presenta a Martin Hill, un niño impulsado por su padre para audicionar para el rol de Harry Potter. Aunque el pequeño no buscaba la fama, el entusiasmo de sus padres y el ir progresando con éxito en las audiciones lo llevan a realmente desear el papel, hasta que Daniel Radcliff es el ganador.

David Foenkinos con motivo de su libro “El número 2”. Fotos: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

Aunque Martin y su familia fueron precavidos y no anunciaron a amigos y familiares su intento por ser “el niño que vivió”, la popularidad del libro y la expectativa que había hacia la película le recordaban continuamente su fracaso. En la televisión, en el periódico y en la escuela lo único de lo que se hablaba era de la adaptación del libro de J.K. Rowling y del tierno y carismático niño Radcliff. Esto marcó un trauma para Martin, que arrastraría como una pesada carga en su adolescencia, juventud y adultez, junto a los otros retos que implica madurar.

“Yo no era especialista en Harry Potter. Vi algunas películas con mis hijos. Pero fue cuando caí en la entrevista del casting cuando me pareció fascinante, entrevistaron un centenar de niños y las opciones se redujeron a dos. Enseguida pensé en el otro niño que no se quedó con el papel y me pareció muy interesante porque es la historia de un niño que fracasó horrible y ahora estaría enfrentado a ver la vida del otro”, dice el autor en entrevista con EL UNIVERSAL sobre cómo inició a escribir esta novela.

Foenkinos es un exitoso escritor en Francia, desde joven publicó en Gallimard, la editorial más prestigiosa del país; sus novelas han alcanzado el título de “best sellers” y su obra se ha adaptado al cine y difundido en medios internacionales como la revista “The New Yorker”; irónicamente, para Foenkinos uno de los temas que más le intriga es el fracaso.

Al inicio, “Número dos” relata este hecho real: la audición de Martin contra Radcliff, el “boom” de la obra de la hoy cancelada escritora J.K. Rowling –cuyo éxito es resultado de un fracaso, pues la escritora comenzó la saga cuando estaba desempleada y viviendo de la asistencia del gobierno, después de abandonar una relación abusiva con el padre de su hija. Pero el resto de la historia es ficción.

Foenkinos es un optimista, pese a los golpes que ocasionan el acto de fallar: “Para mí este libro es sobre cómo vivir con un fracaso, lo que era interesante para mí era mostrar cómo algunas situaciones son más complejas de lo que parece. Tenía ganas de escribir sobre cómo también los fracasos pueden tener consecuencias positivas. Es un libro que elogia a los segundos lugares, es la revancha de los número dos”, es como describe el libro. Sin embargo, leer “Número dos” puede llegar a ser doloroso. Martin no encuentra consuelo ni con su familia, pierde a su mayor soporte y le es imposible hablar en terapia. La incomodidad que padece cada que le recuerdan que él no se quedó con el rol más importante de la primera década del siglo XXI, hace que el lector se cuestione cómo reaccionaría si estuviera en su lugar o incluso, incita a recordar esos fracasos aún no superados que no dejan dormir por la noche.

La pérdida de Martin no es el primer fracaso que se presenta en la historia. De alguna forma, el destino a errar pareciera que le fue heredado por su padre John, un inventor romántico cuyos sueños le cierran puertas en el mercado laboral y la estabilidad económica. En contraste, el éxito es representado por Jeanne, la madre de Martin que tras apostar por sí misma y sin apoyo, se convirtió en una relevante periodista en Europa.

“El fracaso de los padres es terrible, siempre se tiene miedo de transmitir eso a los hijos. Pero creo que en la historia es muy importante el amor que le da John a su hijo”, comenta Foenkinos sobre el impacto que tienen los padres en la vida del protagonista.

Aunque esta historia está ambientada desde el año 2000, Foenkinos explica que esta historia de obsesionarse con pensar “la vida que pudimos haber tenido” es una “parábola” a las redes sociales: “estamos sumergidos en la vida de los demás”.

“Las redes sociales han cambiado totalmente la forma en la que trabajamos la idea del éxito. Nunca antes, en la historia de la humanidad, habíamos estado tan sumergidos en ver la vida de los otros. Ahora que vemos esto que nos quieren hacer creer que es su vida real, altera nuestra relación con la felicidad. Es difícil pasarla mal, pero es todavía más difícil cuando te la pasas viendo lo bien que les va a los otros”, agrega Foenkinos.

Pese a la fama que ha ganado Foenkinos con su trabajo, afirma que su vida también ha estado llena de fracasos, por ejemplo a los 16 años estuvo hospitalizado por un largo tiempo lo que cambió su vida, en el amor tampoco ha sido tan afortunado y en lo profesional, ha lidiado con derrotas:

“Antes de publicar ‘Delicadeza’ (una de sus novelas más aclamadas), tuve muchos fracasos, pero no me entristecía. He encontrado el éxito más doloroso, porque cuando uno vende miles de libros se enfrenta a la envidia y otros malos momentos. Todo el tiempo trato de ver el lado bueno de las cosas, es más o menos el tema del libro, sobrellevar los fracasos y encontrar lo bueno en éstos. Para ser honesto, importa más la felicidad, porque incluso con problemas graves en la vida, el éxito no cicatriza nada”, concluye.

