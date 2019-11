Cuando León Trotsky se exilió en México

Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, fue el político revolucionario ruso quien fundó el Ejército Rojo. Pasó a la historia por ser un personaje clave en la Revolución de Octubre en Rusia, y enfrentarse a Joseph Stalin por defender los intereses de los obreros y el socialismo internacional. A principios de 1929, fue expulsado de Rusia.

El líder soviético intentó llevar una vida normal en países como Francia, Noruega y Turquía, antes de llegar a México en 1937, con el permiso del gobierno mexicano, el cual era encabezado por Lázaro Cárdenas.

Mañana llegará Trotsky a la capital; respetará las leyes

Domingo 10 de enero de 1937



Ninguna Molestia ha sufrido

Tampico, Tams. Enero 9 de 1937

El vapor “Ruth” trayendo a bordo al refugiado León Trotsky arribó a la Barra de Pánuco hoy a las siete horas, permaneciendo anclado el barco en medio del río hasta que los oficiales de la tripulación no tuvieron informes sobre la posible llegada de un avión que conduciría al huésped de nuestro país a esa Capital.

Estuvieron a bordo del “Ruth” las autoridades de migración, las militares, civiles, doctor de sanidad federal, comandante del Resguardo Marítimo y algunos periodistas. Estos últimos entrevistaron al ex líder ruso, quien dijo que se siente satisfecho y agradecido por la hospitalidad que le ha concedido el señor Presidente y el pueblo de México, de quien está seguro de que no le será hostil.

Todos los rumores que circularon sobre que las agrupaciones que componen la C.T.M. harían demostraciones de descontento por el desembarco del compañero de Lenin, han quedado desvanecidos, porque hasta esos momentos, las doce del día, no se ha hecho ninguna manifestación de desagrado y todo permanece en calma.

Trotsky ha manifestado grandes deseos de conocer nuestra capital, de la que dice ha oído hablar mucho y muy bien en el extranjero. Las precauciones que las autoridades habían tomado en este puerto para proteger al viajero han resultado innecesarias.



El barco “Ruth” viene consignado a la casa López Hermanos

EL CORRESPONSAL

En Tampico

Hoy a las 14:05 horas llegó a este puerto el vapor “Ruth” en el que vino a bordo, desde Noruega, el revolucionario ruso León Trotsky, quien era esperado aquí hasta mañana domingo, por las noticias que sobre la llegada del vapor se tenían.

El señor Trotsky llegó acompañado por su esposa y su secretario, y fue recibido en el muelle por el pintor Diego Rivera y la esposa de éste, y los generales Beltrán y Guerrero, comandantes de la Zona Militar y de la Guarnición de la Plaza, respectivamente, dirigiéndome inmediatamente al Hotel Imperial, donde tomó el cuarto número 203.

A su llegada Trotsky declaró su gran satisfacción por haber llegado a México y por la hospitalidad que le ha brindado el gobierno de nuestro país, así como por la cortés acogida de que se le hizo objeto a su llegada por parte del Gobierno del general Cárdenas y del pueblo, ya que sólo ha recibido de parte de uno y otro atenciones y gentilezas.

Probablemente, según se dice, los viajeros abandonarán el hotel esta misma tarde para pasar la noche a bordo de un carro especial que espera en la estación para tomar el tren que sale para San Luis Potosí a las 4:30 de la madrugada.

En un principio se dijo que Trotsky saldría para la capital a bordo de un avión militar, tripulado por el capitán Feliciano Flores, quien llegó a Tampico a las doce horas; pero poco después se recibieron instrucciones del señor Presidente de la República en el sentido de que se proporcionará un carro especial al viajero y a sus acompañantes para que saliera por tren en la madrugada. Por lo tanto llegarán a México en la mañana del lunes.

La comitiva compuesta por los viajeros y personas que les dieron la bienvenida en el mueble, fue acompañada hasta el hotel por algunos automóviles con escoltas, precaución que parece superflua porque hasta el momento no se han presentado ningunas manifestaciones hostiles por la llegada del señor Trotsky, y la ciudad permanece en calma.

El Servicio Migratorio en el puerto de Tampico informó telegráficamente ayer a la Secretaría de Gobernación haber visado los pasaportes de León Trotsky y de su esposa, los cuales desembarcaron en el puerto mencionado presentado una documentación en forma y de acuerdo con lo que establece la Ley de Migración vigente.

Los dos inmigrantes, antes de pisar suelo,constituyeron por medio de sus representantes en tierra, la garantía de repatriación por quinientos pesos cada uno, que es obligatorio a todo inmigrante que no trae el carácter de turista, otorgar ante las autoridades migratorias.



Se pide la vigilancia de la policía

Ayer, a primeras horas de la tarde, estuvo en la Jefatura de Policía el pintor Diego Rivera, quien hizo vuelo directo de Tampico inmediatamente después de la llegada de León Trotsky, con el exclusivo propósito de preparar, a su llegada a esta Capital, todo lo necesario para la mayor vigilancia a la persona del ex Comisario de la Guerra en la U.R.S.S.

El pintor y las personas que lo acompañaban hablaron con él coronel Luis Higgins, Oficial Mayor de la Jefatura de Policía, exponiendo que consideraban necesario se destacara a un número competente de detectives a efecto de que, a la llegada de Trotsky, se encontrara a salvo de cualquier atentado.

El coronel Higgins indicó que, como siempre la policía estaba pronta a cumplir con su deber y que aunque no se hubiera solicitado ese servicio, se hubiera dado. Fueron designados varios detectives en dicha comisión, por lo que Trotsky disfrutará de completa seguridad.

La C.T.M. prohíbe toda manifestación mostil a León Trotsky

El señor Rodolfo Piña Soria, uno de los Secretarios del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de México, hizo ayer a los periodistas la terminante declaración de que la O.T.M. no ha autorizado ninguna de sus agrupaciones a hacer manifestaciones hostiles en contra del ex Comisario de Guerra ruso, León Trotsky y muy por el contrario, ha prohibido a sus agremiados que hagan manifestaciones que pudieran interpretarse de carácter político. También prohíbe que se tome su nombre para estos actos hostiles.



La actitud del Partido Comunista

El Partido Comunista de México, por conducto de su Secretario General, señor Hernán Laborde,nos envió el siguiente boletín:

“ El Comité Central del Partido Comunista de México ratifica su posición contraria a la presencia del contrarrevolucionario Trotsky en México, por las razones expuestas ya en declaraciones públicas. Nuestro Partido está llamando a las masas trabajadoras a exigir la expulsión de Trotsky en el menor plazo posible”.



Declaraciones de Trotsky a “El Universal”

Tampico Tams, León Trotsky hizo, para EL UNIVERSAL, las siguientes declaraciones:

“Salimos de Noruega después de cuatro meses de reclusión, el 19 de diciembre por la noche, en el buque llamado “Ruth”. La organización del viaje estuvo en manos de las autoridades noruegas. Los preparativos fueron hechos dentro de la más absoluta reserva.

El Gobierno noruego abrigó temores, según lo entiendo, de que pudiera ser objeto de un ataque por parte de mis enemigos políticos.

Viajamos casi 21 días y el barco no llevaba cargamento, a menos que se consideró como tal las 1,200 toneladas de agua de mar. Durante la travesía el tiempo fue favorable. De parte del capitán y de la tripulación recibimos un tratamiento extremadamente bondadoso y muchas atenciones. Mi esposa y yo deseamos, por tanto, expresar nuestra gratitud por ese tratamiento.

Con respecto al gobierno socialista noruego, la única explicación de su actitud es la presión diplomática y económica de que fue objeto desde el exterior. Espero poder dar mi explicación sobre este asunto con debida claridad muy pronto.



León Trotsky siendo entrevistado por un redactor de EL UNIVERSAL en 1937. Foto: archivo El Universal

Durante nuestra reclusión se aprobaron dos Leyes especiales: La Ley Trotsky número 2, que me privaron del derecho de demandar a mis detractores y calumniadores, no sólo en Noruega, sino en los demás países.

En términos generales eso significaba negarme el derecho de tomar las medidas más elementales, como por ejemplo, escribir cartas para obtener las pruebas necesarias para poder refutar a mis detractores. Afortunadamente mi hijo León que vive en París, logró publicar recientemente el “Libro Rojo del Proceso de Moscú”, y en las 120 páginas de este libro, podemos encontrar las pruebas irrefutables, para desenmascarar la trampa tendida por Moscú.

La buena voluntad del Gobierno de México de concederme el Derecho de asilo fué recibida por nosotros con toda gratitud, pues la dura actitud de Noruega me hizo más difícil hasta conseguir la “visa” de otros países. El Gobierno mexicano puede estar seguro de que no violaremos las condiciones que se me han impuesto, y coinciden mis propios deseos: una completa y absoluta no intervención en la política de México y una abstención no menos absoluta de actos que puedan causar perjuicios a las relaciones de México con otros países.

Mis actividades literarias siempre han sido desarrolladas bajo mi propia firma y mi propia responsabilidad, y nunca han dado lugar a ninguna demanda legal en ningún país. Tengo la seguridad de que no las provocarán en lo futuro”.

