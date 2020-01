"Corrupción, impunidad y racismo, graves problemas de México": Guillermo Arriaga

El escritor, productor y guionista Guillermo Arriaga (Ciudad de México-13 de marzo de 1958) fue condecorado con el Premio Alfaguara 2020, por su novela Salvar el fuego, con la que busca dar a conocer las diferentes caras que tiene México, como el racismo, la violencia, la desigualdad, la corrupción, pero también el amor y la generosidad.

El jurado, presidido por el escritor Juan Villoro, destacó que la obra de Arriaga “es una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles”.

En entrevista, Villoro agregó que la novela del escritor mexicano “mezcla distintos planos de la realidad mexicana, por un lado el mundo de las cárceles, investigado con mucho detalle, y por otro lado el mundo de una alta sociedad que entra en contacto inesperado con el mundo del crimen organizado”.

Para la edición XXIII del Premio Alfaguara, la editorial que pertenece al grupo Penguin Random House, recibió 602 manuscritos, que fueron evaluados por Juan Villoro, las también escritoras Laura Alcoba y Edurne Portela, el periodista y poeta Antonio Lucas, el librero de La Buena Vida (Madrid), Jesús Rodríguez Trueba, y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, quien tuvo voz pero no votó.

La historia de un amor probable

Ayer, en una ceremonia realizada en el Casino de Madrid, España, se dio a conocer que Guillermo Arriaga había obtenido el Premio Alfaguara 2020 por su libro Salvar el fuego, que presentó bajo el seudónimo de “Isabella Montini”, que decidió cuando estaba con su esposa e hija.

Arriaga se encuentra en Zaragoza, Coahuila, donde realiza caza de venados. Desde ahí realizó una videoconferencia en la que, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento. Horas más tarde, en medio de la carretera y a pesar de tener una llanta ponchada, dio una entrevista a EL UNIVERSAL en la que habló de su inspiración, de problemáticas del país y de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Somos un país múltiple, no somos un país nada más sumido en la violencia, lo que hace esta novela es recoger los múltiples mundos que hay en este México, los distintos cosmos, desde la violencia del crimen organizado hasta la gente que vive con mucha alegría y tranquilidad en San Ángel. Quiero hacer un contraste entre ambos mundos y contar cómo éstos, a través del amor, se tocan de una manera improbable”.



El también productor dice estar feliz con la recepción de sus obras en el país. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

A pesar de que la violencia es un tema presente en su más reciente libro, Arriaga dijo que en el fondo la violencia no es el centro de la reflexión, sino que prevalecen sus inquietudes sobre las distintas manifestaciones, así como algunas posibilidades del amor.

En Salvar el fuego confluyen diferentes voces narrativas, esto, explicó, lo hizo con la intención de que cada “persona narrativa” relatara una situación que se vive en el país, por lo que no podía dejar de lado la violencia, pero tampoco otros temas como el racismo.

“Somos un país bastante racista y lo maquillamos de varias maneras, pero en el fondo somos muy racistas. El clasismo, la falta de oportunidades para un grupo de mexicanos y el exceso de oportunidades para otro grupo son temas que también están presentes. Es decir, México no es el país de la violencia, es un país con muchas caras, la violencia es una de ellas y es un componente terrible y deleznable. Lo interesante es el intento de retratar los distintos Méxicos que existen, de tal forma que es una reflexión, pero sin juzgar quién está bien o mal, porque no quiero juzgar a nadie, no estoy para eso, lo que hago es simplemente contar la historia”.

Parte importante del libro es el amor. “El amor es la fuerza que acaba por salvar a sociedades tan tocadas como la mexicana”.



Desde Coahuila, Guillermo Arriaga ofreció una videoconferencia para los presentes en la ceremonia realizada en el Casino de Madrid, España. Foto: DAVID FERNÁNDEZ. EFE



Arriaga ha destacado por sus creaciones, incluso su talento como guionista lo llevó a ser reconocido en la industria del cine, tanto que en 2005 ganó el premio que otorga el Festival de Cannes por Mejor guión gracias a Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por el actor Tommy Lee Jones.

Además escribió las películas Amores perros, 21 gramos, Babel, The Burning Plain y recientemente produjo y coescribió Desde allá, primera película iberoamericana que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Pese a su presencia en el cine y a que Salvar el fuego le tomó cuatro años y medio, Arriaga no tuvo problemas al convivir entre el séptimo arte y la literatura: “Soy novelista de corazón. Lo que he escrito para el cine lo he escrito con estructura de novela y con toda la intención de hacerlo lo más cercano posible a la literatura. Yo no decidiré si este libro se adapta al cine, será quien me traiga 4 millones de dólares y me compre los derechos”, declaró para luego soltar una carcajada.

El guionista también ha recibido premios por sus libros, de hecho, por su anterior obra, El salvaje, obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura, así como diferentes reconocimiento en Polonia y Rumania.



El escritor mexicano Juan Villoro presidió el jurado del premio. Foto: DAVID FERNÁNDEZ. EFE



“Ahora con el Premio Alfaguara se le da otro impulso a mi carrera como novelista y estoy más feliz porque el jurado me eligió de forma unánime. Pero el reconocimiento también se ha dado en mi país, de hecho, estoy feliz con la recepción que han tenido mis obras en México, la gente siempre ha sido muy generosa conmigo”, expresó el escritor.

El México actual

La violencia, la corrupción y la desigualdad son algunos temas que también están presentes en Salvar el fuego.

Arriaga sostuvo que actualmente hay un grave problema en México: “Las instituciones de justicia han fallado en México, no puede ser que 99% de los crímenes queden impunes, no es correcto. No es correcto que haya una corrupción descarada y no tenga ningún tipo de consecuencia. Las instituciones de procuración de justicia son las que más nos han fallado”.

Pese a las preocupantes cifras que menciona, el escritor dijo que aún hay oportunidad de corregir el camino, aunque falta ver las acciones de la “nueva administración”.

“Quisiera ver más claridad (por parte del gobierno), pero falta tiempo para poder evaluar a esta administración, el Presidente pidió tiempo y se lo vamos a dar aunque hay cosas en las que creo que necesitan explicarnos más para saber qué es lo que está pasando, como por ejemplo la cancelación del aeropuerto, que era un detonador económico importante y necesario por varias razones de infraestructura. Me gustaría saber cuáles son las razones clave por las que se canceló el aeropuerto”.

En cuanto al tiempo, indicó que es algo que solicitó el Presidente, aunque no quitó el dedo del renglón: “A los dos años podremos evaluar con certeza lo que está haciendo. Él sí heredó un país dañado por la corrupción”.

Guillermo Arriaga agregó que su infancia en la Unidad Modelo, en Iztapalapa, y ahora la práctica de caza le permiten conocer la situación de nuestro país.

“Una de las virtudes que me ha dado la cacería es haber entrado a lugares donde nadie se mete, en lo más hondo de los ejidos, y conozco problemáticas que difícilmente alguien de la ciudad puede conocer. El barrio y el monte sirven”.

***Con información Ariana Herrera