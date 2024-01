El Centro Cultural Acapulco, el recinto cultural y artístico más importante de esta ciudad costera, tendrá dentro de su predio instalaciones de la Guardia Nacional (GN), así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, en la conferencia matutina del miércoles pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicada a las labores de reconstrucción por el paso del huracán Otis.

Después del anuncio, la comunidad cultural de Acapulco comenzó a manifestar descontento y preocupación por la noticia en redes sociales y medios locales. Sin embargo, la Secretaría de Cultura de Guerrero, ni su titular, Aida Martínez Rebolledo, han fijado una postura ni dado mayores detalles al respecto de forma oficial.

A raíz de la poca información de las autoridades, artistas y locatarios comenzaron a especular sobre el tema, ya que no se sabe con exactitud si lo que se construirá en el Centro Cultural Acapulco será una base militar o un cuartel. Lo que sí se sabe es que ahora elementos de la GN ya se encuentran acuartelados en el recinto cultural.

En la conferencia de López Obrador del pasado miércoles, Sandoval González abordó el plan de seguridad para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, y mostró en una diapositiva la selección de 21 predios que involucran la creación de espacios para la GN, entre ellos el Centro Cultural Acapulco, con el número 15 de la lista.

“Sobre el plan de seguridad de este municipio (Acapulco) y Coyuca de Benítez, ya se tienen seleccionados los predios, ya están preparados para iniciar la construcción, esperemos que en las próximas semanas nuestros ingenieros puedan iniciar este proyecto; también tenemos dos terrenos en donde se construirán unidades habitacionales para el personal de la GN que estará aquí apoyando a los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco”, afirmó Sandoval González.

El predio del Centro Cultural Acapulco fue donado por Wolfgang Schoenborn Stuertz en 1975, y edificado por los arquitectos Jorge Eduardo y Héctor Coz Cortés. Fue inaugurado el 20 de marzo de 1976, por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Mide 12 mil metros cuadrados y se encuentra en la Avenida Costera Miguel Alemán, en el Fraccionamiento Costa Azul.

Artistas y creadores de Acapulco, así como medios locales, han reportado que la donación del predio y las instalaciones, deben estar destinadas a actividades culturales, condición que quedó estipulada en el documento de donación de Schoenborn Stuertz al pueblo de Acapulco.

Por lo tanto, la construcción de una instalación militar en el Centro Cultural Acapulco es una violación a su convenio de donación, por lo que el predio y las instalaciones deben pasar a ser propiedad del gobierno municipal, y en caso de que los espacios no sean destinados para propósitos culturales, éstos pasarán al gobierno federal. En caso de recurrir en incumplimiento, el terreno se devolverá a los propietarios, de acuerdo con información de medios locales y artistas.

En una entrevista para el diario El Sur Acapulco, Martínez Rebolledo habló sobre las cláusulas del convenio de donación, lo que confirmó que el documento es verídico. Afirmó que no se construirá un cuartel militar, sino un “módulo con enfoque turístico y cultural que opere de la mano con la secretaría de Cultura”.

“Sabemos que los elementos militarizados también tienen otras virtudes además de estar patrullando calles, o de estar salvaguardando la seguridad, también son gente que tienen bandas de música, entonces vamos a aprovechar toda esa parte social y cultural”, dijo.

GN construirá instalaciones en Centro Cultural Acapulco

Preocupación del gremio

En entrevista con EL UNIVERSAL, el pintor acapulqueño Héctor Massiel expresó que el área donde se construirán las instalaciones de la GN será el estacionamiento —de mil metros cuadrados—, el cual tiene un edificio que funcionaba como salón —previo al huracán Otis— para los alumnos de la Escuela de Iniciación Artística J37, asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

“En los últimos años, el Centro Cultural Acapulco ha venido decayendo; me preocupa que ya no se pueda continuar con las clases de la Escuela de Iniciación, en donde yo doy clases. Ahora planean ocupar ese espacio, y de por sí es bien difícil echar a andar una escuela de artes porque no hay espacios, no hay salones, y ahora parece que lo va a ocupar la GN”, apuntó Massiel.

El artista detalló que la escuela comenzó a operar en 2019 tras esfuerzos de varios artistas y profesores por abrir espacios para la enseñanza artística. Agregó que se ha graduado una generación de 60 alumnos.

Por problemas administrativos, la escuela detuvo actividades casi dos años, sin embargo, a finales del año pasado se retomaron los cursos e ingresaron 40 alumnos de diferentes edades.

“Creo que sólo están disfrazando la presencia de la GN en el Centro Cultural Acapulco, no pueden estar de ninguna manera por las cláusulas de donación del predio, finalmente ellos son militares. No es correcto, no estoy de acuerdo y si hay una manera de pronunciarme en contra lo voy a hacer, me voy a manifestar”, apuntó el pintor.

Por su parte, la poeta Citlali Guerrero afirmó que hace unos días se les notificó a empleados de la Secretaría de Cultura de Guerrero de la situación del Centro Cultural Acapulco.

“Empleados, que me pidieron confidencialidad, nos comentaron que ya es un hecho, que la secretaria Martínez Rebolledo estuvo de acuerdo, y que ahí se va a construir un cuartel para la GN”, explicó.

La poeta oriunda de Acapulco cuestionó que se construyan instalaciones con fines distintos a la cultura en el Centro Cultural, y calificó de inmoral las afirmaciones de Martínez Rebolledo en el diario El Sur Acapulco sobre los módulos dedicados a la cultura y al turismo.

“Me parece inmoral que pongas en el Centro Cultural de Acapulco un cuartel, pero es más inmoral que lo quieras disfrazar de un módulo de seguridad turística, y es triplemente inmoral que diga que sólo se usará una parte del estacionamiento, cosa que es mentira, porque en el espacio donde van a construir se encuentra la Escuela de Iniciación Artística; es inmoral, ella miente, porque van a destruir esa aula para construir su cuartel”, afirmó Guerrero.

La poeta apuntó que la Secretaría de Cultura de Guerrero no ha hecho ningún contacto con el gremio cultural de Acapulco, y señaló que Martínez Rebolledo no ha informado de forma clara la situación.

Agregó que algunos artistas le informaron de la situación a las autoridades culturales federales como Alejandra Frausto y Manuel Zepeda. “Confiamos en que ellos hagan algo, que hagan la gestión debida, creemos que Frausto, y Zepeda podrán atender la cuestión”, expresó.

Sin embargo, al preguntarle al área de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura federal su posicionamiento sobre el tema, sólo respondieron que “la Secretaría de Cultura es respetuosa de las decisiones que traen mejores beneficios a Acapulco”.

El director de teatro, Manuel Maciel, de Acapulco dijo a este diario que teme que estas instalaciones para la GN sean el primer paso para que el gobierno federal utilice el Centro Cultural Acapulco para fines ajenos a la cultura y la enseñanza.

“La función de un militar o elemento de la GN no es la música como lo afirmó la secretaria Martínez Rebolledo. Más allá de que nos preocupa la presencia de la GN en este espacio dedicado al arte, lo que más inquieta es que no hay políticas culturales que respondan a la situación actual de la ciudad después de Otis y el embate de la delincuencia organizada”, detalló Maciel.

Además, expresó que es preocupante que en lugar de que el gobierno tenga planes para construir más recintos culturales, sea lo contrario y se pretenda tirar el salón de la Escuela de Iniciación Artística.

“Cuando comienzas a perder el espacio, comienzas a perder otras cosas, otras funciones, otras presencias. La preocupación es que no tenemos certeza que sólo sea lo que están mencionando las autoridades. ¿Cómo sabemos que no van a tomar más espacios del Centro? Cuando permites el acceso a un predio, después es muy complicado recuperarlo, tememos que podamos perder este espacio”, apuntó.

Y reiteró su preocupación de que se pierda el fin del espacio, que es la divulgación y enseñanza de la cultura. “Ya hemos perdido recintos culturales en Acapulco en situaciones similares. Ese es el mayor pendiente, dejar la puerta abierta, que pongan un pie adentro y que mañana sean dos o tres o cuatro cuarteles dentro del espacio”.

Se solicitó al área de comunicación de la Secretaría de Cultura de Guerrero una postura oficial y mayor información sobre la problemática, pero respondieron que la secretaria Martínez Rebolledo ha estado informando sobre el caso en su perfil de Facebook, sin embargo, no hay publicaciones relacionadas al Centro Cultural Acapulco.

También se le pidió una entrevista a la funcionaria para conocer los detalles de la construcción de la instalación de la GN, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Héctor Massiel dando clases a los alumnos de la Escuela de Iniciación Artística J37, dentro del recinto cultural. Foto: Especal