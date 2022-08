Chula The Clown convive con la soledad de los payasos de Ugo Rondinone, en el Tamayo

La artista Chula The Clown se presentará los días 19, 26 y 30 agosto en el Museo Tamayo, para presentar su acto “We Are”, que consiste en una intervención con las virales esculturas de payasos, que conforman la instalación “Vocabulary of Solitude”, del artista Ugo Rondinone.

Gabriela Muñoz, como realmente se llama, explica en entrevista que ve la obra del artista italiano, que consta de 30 esculturas de payasos en reposo, como “una obra de actos cotidianos y sutiles” propios de las personas, cuando experimentan la soledad a través de actos como “el soñar despierto, el contemplar la vida, el paso de nuestros pensamientos cuando miramos al techo”.



Foto: Brenda Islas

Justo la intuición y emoción que transmiten los payasos de Rondinone son el punto en común entre el “universo” de la obra y el de Chula The Clown, señala. La clown mexicana explica que para prepararse para “We Are” pasó “un par de horas con ellos, sintiéndome en su espacio y generando un diálogo con varios de ellos”.

Muñoz se sumará a la instalación, interactuará con los payasos a través de la contemplación, el juego y la lectura compartida. Estar en medio de estas figuras inertes podrá parecer un poco solitario, es por eso que Chula The Clown ha decidido incluir al público en su acto, en un juego que involucrará cartas de colores y emociones. “Siempre llega el momento de quebrar la cuarta pared para invitar al otro a convertirse en espejo de uno mismo”, cuenta la artista sobre la decisión de interactuar.

Sin embargo, la soledad no tiene una connotación negativa en la vida de la clown, menos aún después de la que adquirió tras el confinamiento por Covid-19, pues la considera una “guía” para su imaginación y la “búsqueda de identidad”:

“Valoro la soledad creativa, la paciencia y el acercamiento que uno necesita al silencio y a la quietud para poder desarrollar mundos imaginarios. Sin duda mi universo lo he desarrollado en soledad, a veces soñando con el próximo contacto con quien sea y a veces con ganas de alargar esos momentos de intimidad gigantesca para poder adentrarme en mí misma”.

El regreso a los escenarios, después de la pandemia, para Chula The Clown, es un “regalo” y es distinto, pues revela que el aislamiento le dio otra visión a la clown sobre su actuación y la interacción con el público.



Foto: Brenda Islas

“Me ha hecho agradecer mucho y valorar los espacios de intimidad y diálogo que busco generar entre mis historias y la audiencia. Se ha vuelto un acto más ceremonial en donde la intención del por qué hacerlo es más clara, es más contundente”.

Gabriela Muñoz estudió teatro físico en Londres y tiene experiencia en teatro, circo y ópera. Ha creado espectáculos como “PERHAPS, PERHAPS… QUIZÁS”, que se presentó en México, Estados Unidos y Europa, en países como Alemania, Rumania, Italia y Suecia; y “LIMBO”, que se llevó a cabo en 2015 en el Teatro Esperanza Iris. En 2020 recibió la medalla al mérito internacional por promoción cultural por parte del Congreso de la CDMX. La artista se ha destacado por ser una mujer que no sólo ha incursionado en el clown, sino que ha alcanzado el éxito internacional con este arte. Muñoz asegura que el entorno familiar libre que alentó su impetuosidad y sentido del humor desde su infancia.

“Nos han educado pensando que tenemos que ser de una corta manera y que nuestro poder femenino es tal y cuál, en mi caso no es coincidencia que me dedique a esto. Desde niña quise explorar una vida más libre, llena de posibilidades en donde el género, la religión, el idioma y el estatus social siempre me estorbó. Creo que es necesario educar a las mujeres a conectar con el sentido creativo y con ello, con el sentido del humor. Hace falta reírse más de todo y con todo para romper paradigmas”.

La entrada para la activación “We Are” es libre de costo, sin embargo, tiene un cupo limitado de 60 personas. La primera función es este viernes a las 18 hrs. Para más información y próximas fechas, visite https://www.museotamayo.org/agenda/we-are



