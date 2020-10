La visita a galerías de arte y museos son como una cacería intelectual para Chris Dercon, director de comunicación del Grand Palais en París. Sin embargo, ante la pandemia, la asistencia a estos espacios no ha sido posible. Esta fue una de las motivaciones para llevar a cabo "Wanted!". Un juego de cacería de arte dentro del Grand Palais con obras de artistas contemporáneos que son representados por la Galería Perrotin.

"Sin embargo, como para muchos, no todas las obras de arte están a mi alcance, y no puedo tener todo lo que quiero (...). Aquí es lo opuesto. Con 'Wanted!' el valor del arte depende del esfuerzo que hagan los asistentes", concluyó Dercon en un comunicado.

La búsqueda de tesoro se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre. Durante esas 48 horas, las personas que reservaron de forma gratuita su lugar, tendrán un lapso de 50 minutos para buscar en todo el Grand Palais las obras de arte que escondieron los organizadores.



Takashi Murakami, Litograph ‘Flowerball blood (3D)’, 300 editions, 2016. Foto: Cortesía Perrotin vía Instagram @wanted_gp

El icónico inmueble parisino será adaptado como una sala de juegos, se lee en el comunicado.

La única regla que establecen -además del uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia- es "si encuentras la obra dentro del Grand Palais, te la puedes llevar".



Daniel Arsham, Quartz Eroded Bust of Diane the Hunter (Named Diane of Versailles), 2020. Quartz, selenite, hydrstone. 69.7 x 22.1 x 31 cm 27 7/16 x 8 11/16 x 12 3/16 inch. Foto: Instagram @wanted_gp

Chiho Aoshima, Iván Argote, Daniel Arsham, Genesis Belanger, Johan Creten, Elmgreen & Dragset, Bernard Frize, Laurent Grasso, Thilo Heinzmann, Gregor Hildebrandt, JR, Bharti Kher, Klara Kristalova, Takashi Murakami, Jean-Michel Othoniel, GaHee Park, Paola Pivi, Emily Mae Smith, Aya Takano and Xavier Veilhan, son los 20 artistas, representados por Perrotin, quienes donaron sus obras de arte para este juego que busca celebrar la cultura en tiempos de pandemia.

Emmanuel Perrotin explicó a "The Art Newspaper" que la idea le surgió hace siete años, cuando visitó el Grand Palais vacío mientras buscaba una locación para una exposición. "Pregunté cuánto costaba la renta del espacio y desde entonces he tenido esta idea en la mente", dijo.



Elmgreen & Dragset, "The Village", 2016. Foto: Courtesía del artista y Perrotin.

En 2016, con la muestra "The Village", los artistas Elmgreen & Dragset entablaron un diálogo con la inmensidad del espacio con su "booth", el cual se convirtió en una especie de escultura. Esta cacería, es la continuación de esa conversación, aseguró el marchante de arte a dicho medio.

