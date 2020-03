Así se vivió la pandemia del H1N1 en México en 2009

En tiempos de contingencia por el Covid-19 parece imposible no recordar y comparar con el 2009, año en el que brotó la influenza H1N1 en México, país que se convirtió en el epicentro de la pandemia, tal y como lo son ahora China o Italia por el coronavirus

Algunas cosas fueron muy diferentes hace 11 años, se pospuso el festival musical Vive Latino como medida de prevención y los controles de acceso al país intensificaron su labor para no permitir la propagación de la influenza, también conocida como gripe porcina.

También hubo una serie de eventos desafortunados como un temblor de 5.7 grados Richter en la ciudad de México en plena contingencia sanitaria o como la caída en las ventas de carnitas por temor a enfermarse de influenza al consumir cerdo, lo cual era un mito. Lo que nos lleva a las fake news, fenómeno que 11 años después sigue sucediendo, sólo que en 2009 se viralizaban las noticias falsas por Messenger y no Whatsapp.

Como buenos mexicanos no faltó el sentido del humor y se compartieron memes, sólo que antes no los llamábamos así; tampoco faltó el alcohol, incluso se registró un aumento en ventas de bebidas alcohólicas, así como productos desinfectantes y de limpieza.

Hasta hay momentos irónicos, hace 11 años Tom Hanks declaró no temerle al H1N1; en la actual pandemia que vivimos, el actor fue la primera celebridad en dar postivo al Covid-19.

El golpe económico fue devastador, ese año México decreció casi cinco puntos en el PIB (Producto Interno Bruto).

El número de muertes que ocasionó la influenza H1N1 fue de 18 mil 500 a nivel mundial. Actualmente el coronavirus suma casi 13 mil decesos.

Así fue como EL UNIVERSAL cubrió una serie de eventos desafortunados y curiosos en la pandemia de 2009.

Temblor de 5.7 grados deja daños leves; no hay heridos

28 de abril de 2009

Juan Pablo Mayorga

En plena contingencia sanitaria por la influenza porcina, se registró ayer en el DF un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter. Como saldo, el movimiento telúrico dejó 14 edificios afectados con cuarteaduras, un incendio y las caídas de un árbol y un poste de luz que aplastó un vehículo, según precisó el secretario de Protección Civil del DF, Elías Moreno Brizuela.

Uno de los inmuebles con afectaciones fue el edificio de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) ubicado en la colonia Roma, pues registró un desprendimiento de aplanados en el área del estacionamiento. No obstante, Comunicación Social de esa dependencia aseguró que no se encontraron daños en los muros de carga ni en la estructura principal del edificio.

Se recorre a junio Festival Vive Latino

1 de mayo de 2009

*El 27 y 28 de ese mes se hará la fiesta de rock latinoamericano

Natalia Cano

Ante el lamentable momento que enfrenta México, resultado de la alerta sanitaria provocada por el virus de la influenza A (antes porcina), la edición 10 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino cambia sus fechas del 16 y 17 de mayo al 27 y 28 de junio.

La promotora Ocesa dio a conocer ayer que las personas que ya cuenten con boleto podrán hacerlos válidos para las nuevas fechas, sin necesidad de canje. En un documento emitido por su oficina de prensa, la empresa explicó que esa medida fue adoptada porque al ser el Vive Latino un festival de carácter internacional, la situación que enfrenta el país complica el correcto desarrollo logístico (obtención de visas, trámites de transportación, aduanas, por mencionar algunos trámites) del mismo.

Esta medida, agregó “ayudará además a que miles de jóvenes tengan tiempo suficiente para reponerse de la situación actual”. Aunque la cancelación y los cambios de fechas de otros conciertos, como el de The Rasmus y Ha-Ash (el fin de semana pasada), anunciaban que la realización del Vive Latino en las fechas originalmente pactadas peligraba, fue hasta ayer que Ocesa lo hizo oficial.

La red está “contaminada”; mensajes en serio o en broma denotan que hay preocupación

1 de mayo de 2009

Influenza en Internet

Cinthya Sánchez

La influenza tiene todos los matices por Internet. Hay gente que está subiendo recomendaciones para prevenir el contagio, otros explican en blogs lo que han leído o escuchado. Platican que sienten todos los síntomas de la enfermedad, nada más por paranoia. Un joven se pone frente a la cámara de video y hace un resumen de lo que las autoridades sanitarias han anunciado hasta ahora y lo sube a YouTube, algunos le dan las gracias por la información, otros le mientan la madre. En Twitter (un servicio gratuito de microblogging) la gente reflexiona, cuenta chistes, se toma fotos donde lucen con cubrebocas y las suben posteando que se mueren de sudor. Alguien más critican que López Dóriga dijo —en su noticiero— “influencia” en vez de influenza. Hay de todo.

Una de los íconos gestuales del Messenger ya tiene cubrebocas. Sí, es una de esas caritas amarillas con las que la gente manifiesta su estado de ánimo. En el Messenger, Facebook, blogs personales, YouTube y otras redes sociales la gente ha manifestado lo que siente. Con humor, como buenos mexicanos o con angustia y miedo a lo desconocido, los mensajes en Internet han sido un escape para la gente. Para los que aguardan en sus casas, para los que están trabajando en oficinas y chatean más de lo común, para informarse o malinformarse y aminorar la angustia.

La participación en general en la red es grande. Hay foros de discusión de más de 20 mil cibernautas hablando del tema. La Cumbia de la Influenza ya lleva más de 300 mil clicks en Youtube. La gente se comienza a despedir de sus amigos por Facebook, por aquello de que temen morir. La gente se declara su amor, ese que creyeron nunca decir y que había estado guardando por años.

Otros oportunistas también entorpecen la información y el trabajo del sector salud, pues ofertan antivirales en Mercado Libre.com. Cuestan mil pesos y aseguran ser efectivos contra la influenza.

Hay cadenas de mails que aseguran que eso de la influenza es una bomba biológica, otros piensan que el narcotráfico soltó el virus para vengarse del gobierno, versiones hay muchas. La gente pregunta, cuenta que el primo de un amigo le dijo tal o cual cosa.

En picada la venta de carnitas por epidemia

2 de mayo de 2009

Juan José Arreola

*Pérdidas del 80% reportan productores de Querétaro

QUERÉTARO, Qro.— Ascienden a 2 mil 500 millones de pesos las pérdidas de los porcicultores mexicanos, a raíz de la detección, en territorio nacional, de la influenza humana.

El delegado en Querétaro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Manuel Valdés, advirtió que esta cifra se elevará muy seguro, por la convocatoria realizada a la ciudadanía para que permanezca en sus casas este fin de semana.

A pesar de que la carne de puerco no es canal para el contagio de la influenza humana, la población en general dejó de consumirla por suponer que era lo contrario; es decir, por miedo a enfermar, sostuvo por su parte la presidenta de la Asociación de Porcicultores de Querétaro, Marilú Ábrego Chávez.

Así, para tratar de revertir la situación, los porcicultores queretanos junto con autoridades del sector salud de la entidad, se citaron en un restaurante del centro histórico de la ciudad para comer “carnitas” frente a los reporteros y la población, y así tratar de demostrar que no hacen daño alguno.

Entre taco y taco, Ábrego Chávez comentó a los reporteros que en el transcurso de los últimos 15 días han registrado pérdidas hasta de 80%, porque “simple y sencillamente la gente dejó de comer carne de cerdo, debido al temor que ha causado en la población la influenza porcina”.

Sin embargo, lamentó que debido al miedo que ha generado entre la población el hoy denominado virus de la influenza humana, las ventas siguen cayendo. Al mes se comercializaban en el estado de Querétaro unas 400 toneladas de carne de puerco, pero ahora, el promedio es de 200 toneladas y ni siquiera se ha quedado la carne en los expedios, sino que los animales están en las granjas, porque literalmente se cayeron los pedidos.

Por eso, hasta la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Martina Pérez Rendón, también le entró a los tacos de “carnitas” junto con Marilú Ábrego Chávez, presidenta de la Asociación de Porcicultores de Querétaro; con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel Valdés y con el presidente de la Unión Regional Ganadera (URG), Francisco Domínguez Servién.

A Hanks no le preocupa la influenza

4 de mayo de 2009

Julio Alejandro Quijano

ROMA. — “Es curioso —reflexiona Tom Hanks—. Ahora mismo el mundo enfrenta una epidemia de influenza igual que hemos afrontado muchos otros eventos que parecían apocalípticos: la bomba atómica, las guerras, las enfermedades pandémicas. Pero yo no estoy preocupado por la influenza, creo que los más preocupados son los medios de comunicación.”

Hanks está en Roma para la promoción de Ángeles y demonios. “Para nada me preocupa convivir con mexicanos. Es más, creí que los vería llegar con tapabocas, pero me da gusto ver que no es así”. En Italia apenas los periódicos dieron la noticia de un primer caso de lo que en Europa se llama “influenza mexicana”.

Pero Hanks, además de cordialidad con los mexicanos, muestra una actitud escéptica respecto a las medidas gubernamentales: “Esta historia ya la vivimos; hace no muchos años nos dijeron que la gripe aviar sería una catástrofe para la humanidad, que sería el final de todo y, mira aquí estamos”.

“Creo que tenemos que aprender a manejar los nuevos retos a los que nos enfrentan estas enfermedades. De acuerdo, quizá algunos de nosotros enfermemos y tengamos fiebre, tendremos que estar en casa y medicarnos. Pero no creo que el asunto sea alarmante”, remató.

Resfriados sí, sobrios jamás

23 de mayo de 2009

Cynthia Sánchez

Ha pasado un mes de aquel anuncio que paralizó la vida social de los mexicanos y después del encierro salieron las confesiones. Varios dicen haber seguido su vida social por Internet y por qué no acompañarla con un trago.

El aburrimiento, la nula actividad social y la costumbre de beber un trago los fines de semana, hicieron que varios perdieran el miedo y corrieran a la tienda por alcohol para acompañar la convivencia por Internet.

Otros se juntaron de a poquitos en alguna casa a jugar videojuegos o juegos de mesa, beber o platicar. En los días de encierro no sólo aumentaron las ventas de alimentos en el súper mercado, también la gente compró alcohol.

A los trabajadores del Oxxo les consta. “En todo el puente, la gente compró más cervezas y cigarros que de costumbre, tuvimos que surtir antes los refrigeradores ”, afirman sin dudar.

Todo se juntó. Un calor de 28 grados centígrados, lugares de esparcimiento cerrados, antros, bares y restaurantes sin funcionar. Mucha gente salía a la tienda a buscar comida y bebidas alcohólicas, para matar el aburrimiento.

En el supermercado no fue muy diferente, de la caja uno a la diez se repetía la escena; gente comprando desinfectantes, cloro, gel antibacterial, vitaminas, antigripales, latas y cerveza o alguna botella de alcohol.

Los estantes más desabastecidos fueron los del cloro, los atunes y las cerveza. Ingeniosamente la cervecería Cuauhtémoc comenzó a anunciar que llevaba cualquiera de sus cervezas a domicilio.

En pleno partido de Pumas contra Chivas, a puerta cerrada, los comentaristas decían “no tiene que salir por sus cervezas marque el 01 800 CERVETEL y se las llevan a domicilio”.

La oferta era desde cinco para arriba, la petición puede hacerse desde cualquier parte del Distrito Federal. Depende la cercanía del domicilio con el expendio es la tardanza, pero eso sí, llegan con todo y hielera. Los precios son muy similares a los de una tienda.

El virus murió de risa

23 de mayo de 2009

Hoy se cumple un mes del anuncio de la alerta sanitaria por la influenza, enfermedad que a la par de generar un control sanitario estricto, contagió también a los mexicanos... pero de la risa.

Decenas de chistes circularon en la red o de persona en persona. También aparecieron imágenes, provenientes de creativos que, al igual que los escritos, aminoraban la tensión que se vivía por las medidas de salud. Sus inventores recurrieron al ámbito político, a los refranes, a la imágenes de cerdos, a los cuentos tradicionales y en general a la composición de palabras, para inspirarse.

