Francia conmemora el 60 aniversario de la visita del general Charles de Gaulle a México, durante el gobierno de Alfonso López Mateos. El viaje, que tuvo lugar en marzo de 1964 ayudó a que se estrecharan lazos de cooperación entre México y Francia. Es por eso que esta efeméride es el eje central de la diversa agenda cultural que tendrá Francia en nuestro país.

En conferencia de prensa, Jérôme Audin, Encargado de Negocios de la Embajada de Francia en México, presentó el programa cultural “La mano en la mano”: “Se tratará de celebrar toda la contemporaneidad y caminar de la mano para hacer frente a los retos del futuro”, declaró.

En el campo de la cultura y el arte, la cultura francesa estará presente en las ferias de arte, siendo la presencia de la artista ORLAN una de las más destacadas del programa en Zona Maco. También se anunciaron para el otoño las exposiciones “What we know but cannot see”, de Clémence de Montgolfier, en el Centro de la Imagen, y “Hola, me llamo Lili y somos varixs”, de Lily Reynaud-Dewar, en Laboratorio Arte Alameda.

A partir de este año, la Embajada de Francia cuenta entre sus prioridades la difusión del diseño francés, por lo que participarán en la Design Week, en Galería Territorio y Espacio CDMX, así como en Unique Design x Mexico City, en Expo Reforma. Ambos eventos se dan en el marco de la Semana del Arte.

En el campo arqueológico, a través del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Francia continúa su apoyo a la investigación que se lleva a cabo en Río Bec, en Campeche. Además, a finales de abril se inaugurará una exposición en el Museo Nacional de Antropología para mostrar piezas arqueológicas y se expondrá el progreso de la investigación de este peculiar sitio donde “ hubo ausencia de poder o un sistema de gobierno diferente”, dijo el arqueólogo Isaac Barrientos.

En lo social, México, Alemania y Francia hacen trío y dialogan sobre la diversidad sexual en “Ménage à trois”, un proyecto que tendrá lugar en el Festival Mix México - Cine y Diversidad Sexual y el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que se llevan a cabo en el mes del orgullo y tienen como sede el Museo Universitario del Chopo.

En lo histórico, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se realizará una exposición con archivos históricos sobre la visita de Charles de Gaulle. La muestra será en el Colegio de la Santa Cruz, a un lado de Tlatelolco y se planea que sea itinerante.

En el campo del deporte, y a propósito de los Juegos Olímpicos París 2024, en abril se llevará a cabo una caminata que parte del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Al finalizar habrá una feria deportiva y cultural.

Mientras que en la ciencia, en verano se inaugurará el laboratorio internacional franco-mexicano IRD ELDORADO, en asociación con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Este espacio se dedicará a desarrollar métodos para prevenir y detectar nuevas pandemias.

La cultura francesa estará presente en eventos como su tradicional Tour de Cine Francés, la FIL Monterrey, la FIL Guadalajara, el Festival Cervantino, Mutek, el Festival Internacional de Piano, el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros.

