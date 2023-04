Con la promesa de que ya están trabajando en la Ciudad de México para hacer cambios a la ley, tanto lo la como federal, que permita los remates y sobre todo la donación de libros para que las editoriales no tengan que triturarlos ante una disposición en nuestro país que no permite la donación por la obligación de pagar impuestos, arrancó este mediodía el 15 Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución. Una feria de saldos que estará abierto hasta el próximo domingo.

Durante la inauguración en la que se informó que en esta edición participan más de 350 sellos editoriales que ponen en oferta libros a precios entre los 10 pesos y los 150, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que están trabajando en ver si la ley local es suficiente sino también buscar cambios a la ley federal "para que sean posibles estos remates y la donación de libros. Es una pena que un libro se destruya. Lo que queremos es una ciudad lectora, una sociedad conciente y una sociedad transformadora" y llamó a los ciudadanos a acudir al Gran Remate para que sean parte de la transformación y de la lectura.

El Gran Remate de Libros se instalará la explanada del Monumento a la Revolución, del 5 al 9 de abril. Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

Lee también: ¿Cómo expresar amor donde es un tabú? Los árabes encontraron la solución

Aunque no precisó cuáles leyes podrían ser modificadas, Paloma Saiz, coordinadora del Gran Remate de Libros, a través de su asociación civil Brigada para Leer en Libertad, citó la Ley de Fomento para ala lectura y el Libro y cuestionó el Premio Único, del que dijo siempre ha estado en contra pues no es un mecanismo que beneficie a las pequeñas librerías, cómo aseguran los editores.

También dijo que trabajaran en los cambios a la ley porque si las editoriales quisieran donar los libros que tienen en bodega tendrían que pagar impuestos como si los vendieran "porque son activos fiscales y tienen que pagar impuestos por ellos, y eso es un absurdo, por eso no los donan proque les cuesta mucho. La manera más fácil que tienen es triturarlos".

En la inauguración, también estuvo el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo quien aseguró que para este Gran Remate se convocaron a cientos de distribuidores y pequeños editores, y hubo un trabajo de convencimiento de que no, "no trates de hacer el negocio que no has hecho en tu vida. Vende más, pero al mismo tiempo más barato".

Dijo que es bien difícil convencer la inercia negativa que tiene la industria editorial de destruir libros que no han tenido en los tres pasos de venta: venta normal, oferta y saldo.

Lee también: ¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?

Aseguró que han logrado que hoy en la Ciudad de México el libro esté en un promedio de 30 pesos. "No podemos pedirle a una sociedad que deje de comprar una torta, adolescentes de prepa, si no les podemos decir por el calor de media torta, puedes comprar un libro. No sé lo podemos pedir. Es amoral. Este es el gran fenomeno que se produce en la ciudad de México para demostrar que esta es la ciudad de izquierda, la ciudad progresista, la ciudad que vende libros baratos a sus ciudadanos".

El Gran Remate de Libros se instalará la explanada del Monumento a la Revolución, del 5 al 9 de abril. Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

Llamó a romper la mentalidad neoliberal de que el libro es un objeto mercantil, para volverlo lo que es, un bien cultural. Y concluyó señalando a Sheinbaum, a Claudia de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX, y a su pareja, con quién creo la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Saiz: "Estás son mis aliadas naturales en este batalla porque en este país lea mas barato, lea más divertido y lea más inteligente".

La jefa de gobierno aprovechó para celebrar la compra que hizo el gobierno de las 13 centrales eléctricas de Iberdrola. "Esto que está ocurriendo hoy que es histórico, porque es el refleja de que en efecto se acabó el neoliberalismo y que en 2018 México inicio una nueva historia Si no se lee, con las dos ee, no se reconoce la importancia histórica de este momento que estamos viviendo".

Dijo que por eso, poner los libros accesibles a la ciudadanía, discutirlos y leerlos, "generar lo que llamamos la revolución de las conciencias, a través de la lectura es algo fundamental".

Lee también: Adiós a Raúl Padilla López, promotor del arte y la cultura