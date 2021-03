¿Qué es el 'COVID largo' y por qué preocupa a la OMS?

Hans Kluge, el director general de la Organización Mundial de la Salud en Europa, advirtió sobre los efectos que el COVID-19 tiene a largo plazo y mencionó que las secuelas de esta enfermedad pueden durar meses.

Para la OMS, el Síndrome Post-COVID es altamente preocupante, pues los síntomas y secuelas pueden durar meses, trayendo consigo efectos negativos en el ámbito social, económico, laboral y de salud.

Kluge refirió que el “Covid largo” es una pesada carga para los pacientes, pues uno de cada 10 pacientes continúan sintiéndose enfermos hasta 12 semanas, o mucho tiempo más, después de su recuperación.



Watch LIVE as WHO/Europe holds a virtual press briefing on #COVID19 with @hans_kluge, @martinmckee and @WHO experts https://t.co/RenBky13yt

— WHO/Europe (@WHO_Europe) February 25, 2021