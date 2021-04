El enjuague bucal podría protegerte del Covid-19

Hace algunos meses comenzaron a circular teorías sobre la importancia de la salud bucal a la hora de prevenir casos de Covid-19, sin embargo, esto se confirmó hace a penas unos días, cuando un grupo de expertos publicó un estudio científico al respecto.

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Birmingham, ubicada en Inglaterra, la buena higiene bucal podría disminuir las posibilidades de padecer síntomas graves de Covid-19. El estudio fue realizado por expertos de Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos, quienes publicaron los resultados en el Journal of Oral Medicine and Dental Research.



Simple oral hygiene could help reduce the severity of #COVID19 a study has found. Co-author Prof Iain Chapple: 'This may help us understand why some individuals develop COVID-19 lung disease and others do not. It could change the way we manage the virus"https://t.co/84gGwuM0PJ pic.twitter.com/VAKZIOFGV1

