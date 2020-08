Revelan acercamiento de asteroide a la Tierra; NASA "no lo vio"

Un asteroide del tamaño de un automóvil pasó cerca de la Tierra este fin de semana; sin embargo lo que más ha causado sorpresa es que en la NASA se percató seis horas después del suceso.

Es 2020 QG, antes conocido como ZTF0DxQ, el nombre del asteroide que pasó este domingo y cuyo acercamiento es el "más próximo registrado, si se descartan algunos asteroides conocidos que realmente han impactado en nuestro planeta", dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

El experto aseguró a Business Insider que el asteroide se acercó a nuestro planeta sin ser detectado desde la dirección del Sol, además que "no lo vimos venir".

Sin embargo esto se debe a que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio conoce únicamente una fracción de objetos cercanos a la Tierra (NEO por sus siglas en inglés).

Quien dio cuenta del paso de este asteroide fue el astrónomo aficionado y profesor de físicaa Tony Dunn, quien a través de un tuit compartió una animación del paso de ZTF0DxQ .



It is now known as 2020 QG.

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020