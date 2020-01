La Administraoción Nacional de la Aeronáutica y del Espaci (NASA, por sus siglas en inglés) compartió en su cuenta de Twitter una imagen que muestra el impacto de las millones de hectáreas que el fuego consumió en Australia.

La fotografía fue obtenida el pasado 4 de enero gracias al espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada del satélite Aqua. En ella, se aprecia el humo que ha dejado los incendios en la región sudeste de este país.

“El humo tiene un color tostado, mientras que las nubes son de color blanco brillante”, preciso la NASA, sobre la imagen.



Our @NASAEarth Aqua satellite took this natural-color image of southeastern Australia on Jan. 4 showing smoke from wildfires. Some white patches above the smoke are likely to be pyrocumulonimbus clouds created by convection and heat rising from a fire: https://t.co/vRl5k66wX2 pic.twitter.com/9YaoXRoxX0

— NASA (@NASA) January 6, 2020