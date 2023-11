Alexander Colín Escorza, de 16 años, presentó un proyecto para destruir basura espacial y gracias a ello fue seleccionado para participar en el International Air and Space Program (IASP), que se realiza en instalaciones de la NASA, convocado por la agencia AEXA.

“Estaba buscando programas en internet y encontré la convocatoria. Envié el proyecto de un dron que pudiera recoger la basura espacial para redireccionarla a la Tierra donde sería desintegrada en la atmósfera. Me llamaron, me hicieron una entrevista, me preguntaron cosas del espacio y una semana después me aceptaron en este programa”, comenta el joven que radica en el municipio mexiquense La Paz y sigue en busca de apoyo para la estancia.

El joven mexicano, estudiante de tercer año de la carrera de Técnico Aeroespacial de la Vocacional 7, del Instituto Politécnico Nacional, viajará a Huntsville, Alabama, para una estancia en el IASP, del 12 al 18 de noviembre próximo, en instalaciones de la NASA.

En Huntsville, donde se encuentra el US Space & Rocket Center, el estudiante politécnico se reunirá en un grupo de 60 jóvenes seleccionados procedentes de diferentes países durante una semana para diversas actividades relacionadas con el programa, como pilotear una aeronave, participar en entrenamientos similares a los que se someten los astronautas.

“El trabajo central será formar equipos y trabajar en algunos de los proyectos que se enviaron al IASP; el proyecto ganador será enviado al espacio”, comenta Colín Escorza.

Emocionado, dice que ha leído que después de esa estancia a muchos jóvenes participantes tiempo después se les integra a alguna agencia espacial para seguir desarrollando proyectos.

“El año pasado, porque este programa es anual, los ganadores se fueron a trabajar con la Agencia Espacial Europea para seguir desarrollando su proyecto”, refiere el joven cuya meta a futuro es trabajar para la NASA o incluso llegar a convertirse en un astronauta.

“Estuve investigando sobre mexicanos que han ido a la NASA y fue así que me enteré del programa. Tuve que hallar una problemática para resolver, entonces después de buscar y buscar me di cuenta que en los viajes espaciales o los satélites se tiene que monitorear que no choquen con basura espacial, que normalmente son residuos de cohetes que no son reutilizables y que quedan en el espacio, así investigué y presenté el proyecto del dron o también con un electroimán, que es lo que estoy viendo en la escuela”, refiere Alexander.

Aficionado a las matemáticas, al ejercicio y a leer todo lo que cae en sus manos sobre el espacio, el joven estudiante dice que una de sus inspiraciones es el magnate Elon Musk.

“Me gusta la idea del dueño de Tesla de crear cohetes que puedan reutilizarse para no generar más basura espacial; tiene mucho dinero, pero parte lo usa en los viajes espaciales”.

Sobre los astronautas mexicanos Rodolfo Neri, José Hernández y Katya Echazarreta, indicó que siente mucha admiración en especial por la ingeniera tapatía.

Agrega que la carrera de Técnico Aerospacial le interesó mucho y desde el inicio empezó a buscar cómo desarrollar proyectos, de hecho, dice que participa, con cinco compañeros suyos de clase, en un programa del IPN en Zacatenco sobre el diseño de un cohete a escala.

Comenta que sus padres Édgar y María Guadalupe están muy orgullosos de que se haya quedado en el programa del IASP, igual que sus hermanos, que siempre lo han apoyado.

Dice que, aunque ya tiene cubierto el viaje y la estancia, aún busca apoyo para su estancia en Alabama, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para ayudarlo con donativos.

Dijo que tiene que cubrir 5 mil dólares y las autoridades municipales y familiares ya lo apoyaron con una parte, pero aún le falta una parte.

